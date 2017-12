Instagram test chatapp TMA

Bron: BuzzT 0 EPA Multimedia Instagram heeft een speciale chatapp ontwikkeld, Direct genaamd. Die is sinds vandaag op proef beschikbaar voor Android en iOS in zes landen: Italië, Portugal, Turkije, Israël, Chili en Uruguay. Volgens techsite The Verge is het nog niet bekend of en wanneer Direct naar andere landen komt.

Wanneer een gebruiker Direct installeert, verdwijnen de persoonlijke berichten uit de Instagram-app. Het idee is dat privéchats niet helemaal passen bij een app waarmee mensen zichzelf met de rest van de wereld delen.



Instagram is onderdeel van Facebook. Dat heeft al twee belangrijke chatdiensten: Messenger en WhatsApp. Messenger is op ongeveer dezelfde manier ontstaan als Direct: als afsplitsing, maar dan van de Facebook-app. Gebruikers konden niet meer chatten via de app van Facebook, maar moesten de nieuwe app installeren.