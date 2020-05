Instagram lanceert nieuwe update om online pesten tegen te gaan JOBR

15 mei 2020

10u59 0 Multimedia Deze week werd een nieuwe update gelanceerd voor de sociale netwerksite Instagram. Het medium waarop iedereen foto’s en video’s kan verspreiden, is na de update beter uitgerust om online pesten, ook wel cyberpesten genoemd, tegen te gaan.

De nieuwe Instagram-update is er naar eigen zeggen gekomen om “Instagram een veilige plek voor zijn gebruikers te laten zijn”. Facebook en Instagram, die trouwens allebei in het bezit zijn van topman Mark Zuckerberg, willen pioniers zijn in de strijd tegen online pesten.

Blokkeren

Het belangrijkste aan de nieuwe update is dat gebruikers vanaf nu zelf kunnen kiezen wie hen kan vermelden in berichten, in foto’s of in reacties. Daarnaast wordt het ook mogelijk om tot 25 reacties op jouw foto’s tegelijk te verwijderen en kan je door de nieuwe update ook meerdere mensen tegelijk blokkeren. De bedoeling hiervan is om haatdragende reacties of mensen met kwade bedoelingen te bannen van je Instagramprofiel.

Vastpinnen

Binnenkort zal Instagram nog een extra update beginnen testen, de “pinned reaction”. Door deze update zal je positieve reacties op jouw foto’s of video’s kunnen vastpinnen zodat andere gebruikers eerst jouw favoriete of vastgepinde reacties zullen zien. Wanneer deze nieuwe functie er komt, is voorlopig onduidelijk.