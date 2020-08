Instagram brengt TikTok-concurrent naar België ISA

05 augustus 2020

15u22

Bron: Belga 0 Multimedia Instagram lanceert woensdag Reels in België, een applicatie waarmee gebruikers videofilmpjes kunnen creëren en delen. Concurrentie voor rivaal TikTok dus, de Chinese applicatie die de Instagram lanceert woensdag Reels in België, een applicatie waarmee gebruikers videofilmpjes kunnen creëren en delen. Concurrentie voor rivaal TikTok dus, de Chinese applicatie die de jongste dagen veel kritiek kreeg van de Amerikaanse president Donald Trump

Het verschil met Instagram Stories is dat de clips in Reels niet verdwijnen nadat je ze hebt aangeklikt. De gebruiker kan ook zelf kiezen met wie hij ze deelt: een select groepje vrienden of breder, naar het grote publiek. De populairste video's zouden dan viraal kunnen gaan.

De filmpjes van Instagram Reels duren tot 15 seconden en zijn met enkele eenvoudige kliks te maken, zegt productdirecteur Robby Stein. Je kan er ook muziek aan toevoegen, geplukt uit een catalogus van "tientallen miljoenen" songs of een eigen creatie, en speciale effecten. Voor die effecten werkt het bedrijf samen met externe ontwikkelaars.

“Explosie aan creativiteit”

Instagram voerde al testen uit met Reels, onder meer in Brazilië, Duitsland en Frankrijk, en merkte "een explosie aan creativiteit", aldus Stein.

De applicatie is sinds woensdag toegankelijk in meer dan vijftig landen, waaronder België, zowel in Android als iOS.

Instagram werd de afgelopen jaren alsmaar populairder. Het begon in 2010 als een online foto-album en werd twee jaar later al overgenomen door Facebook voor 1 miljard dollar. Intussen, dankzij een reeks nieuwe applicaties, is Instagram een volwaardig sociaal medium geworden, waarlangs ook bedrijven en influencers hun verhaal vertellen. Het platform telt meer dan een miljard gebruikers. "En het is precies die grote gemeenschap die het verschil maakt met TikTok", aldus Stein.