Indiase stewardessen mogen niet meer zingen en dansen op TikTok jv

20 september 2019

17u41

Bron: anp 0 Multimedia India wil niet dat stewardessen filmpjes voor de populaire app TikTok maken wanneer ze aan het werk zijn. De luchtvaartwaakhond van het land heeft vliegmaatschappijen opdracht gegeven om in te grijpen. Op TikTok zijn meerdere filmpjes te zien waar bemanningsleden zingen, dansen en playbacken aan boord van vliegtuigen.

"We hebben opdrachten gegeven en gezegd dat de filmpjes ongepast zijn", aldus de overheidsdienst die over luchtvaart in India gaat. Zulke "theatrale optredens" zouden de veiligheid van passagiers in gevaar kunnen brengen.

Eerder deze week kwam een TikTok-filmpje naar buiten van de bemanning van een vliegtuig van prijsvechter SpiceJet. SpiceJet zei vandaag dat de crew absoluut geen foto's en filmpjes aan boord mag maken en dat de overtreders worden gestraft. Ook andere maatschappijen, zoals AirAsia en IndiGo, zeggen dat ze zullen optreden tegen TikTokkende werknemers.

Gebruikers van TikTok kunnen korte filmpjes van zichzelf maken en die delen met anderen. TikTok heeft wereldwijd een half miljard tot een miljard gebruikers. Ook in ons land is de app populair. Het Chinese Bytedance, eigenaar van TikTok, kocht eind 2017 het bekende musical.ly voor 800 miljoen dollar en liet de twee platformen fuseren tot één geheel. De naam TikTok bleef behouden.