Inbrekers maken geen schijn van kans dankzij deze populaire alarmsystemen

05 april 2018

11u30

Bron: tweakers.net 0 Multimedia In een nog relatief recent verleden waren alarminstallaties, beveiligingscamera's en bewegingssensoren afzonderlijke producten. Vandaag kunnen ze beter met elkaar communiceren, wat het interessanter maakt om een In een nog relatief recent verleden waren alarminstallaties, beveiligingscamera's en bewegingssensoren afzonderlijke producten. Vandaag kunnen ze beter met elkaar communiceren, wat het interessanter maakt om een geïntegreerd alarmsysteem te installeren. Hun prijzen worden gelukkig ook wat democratischer. Deze vijf alarmsystemen liggen momenteel het best in de markt.

Smanos X500 (€ 178)

Dit basissysteem is de afgelopen twee jaar een evergreen geworden onder de alarmsystemen. De prijs is niet belachelijk hoog, het communiceert met een eigen sim-kaart (handig voor wanneer het internet uitvalt/wordt uitgeschakeld), en het werkt samen met een bijzonder handige app. Minpunt is dat het systeem niet samenwerkt met geëigende domoticastandaarden als IFTTT, ZigBee of Apple HomeKit. Als losstaand systeem dat niet teveel geld hoeft te kosten doet het wel alles wat u nodig hebt. Wel opletten: er zit geen camera bij! Die moet u apart kopen voor 92 euro.

Netgear Arlo Pro slim (€ 469)

Dit systeem van het Amerikaanse netwerkbedrijf Netgear heeft een wat hogere prijs dan de andere producten in dit overzicht, maar het levert dan ook een brede waaier aan mogelijkheden. Zo zit er audio- en bewegingsdetectie in het pakket, kan de HD-camera ook in het donker zien dankzij zijn infraroodlens en worden beelden in de Cloud opgeslagen. Het basispakket bevat twee camera's, maar er kunnen er wel vijftien worden aangesloten.

Home8 Ultra-Secure Starter Kit (€ 299)

Deze beginnerskit van Home8 bevat één sensor en één camera en is natuurlijk bedoeld om verder uit te bouwen. Er is wel in alle belangrijke technische vereisten (IR-nachtzicht, geluids- en bewegingsdetectie, cloudopslag) voorzien, het werkt samen met een eigen app en er kunnen tien verschillende zones worden ingesteld. Dit is ook een interessant pakker voor wie zijn woning inricht met de 'internet of things'-technologie, want het werkt het onder de IFTTT-standaard. Zo kan het samenwerken met onder meer Philips Hue-lampen en een Google Home.

Eminent EM8617 OV2 (€ 115)

Dit eenvoudige maar doeltreffende systeem van Eminent werkt met detectoren in plaats van camera's. Er is zelfs geen standaardmogelijkheid om camera's aan te sluiten. Wel heeft het een handige eigen app en de spotprijs is natuurlijk ook een element om rekening mee te houden.

EZVIZ Starter Kit (€ 149)

Nog een systeem uit de onderkaste van het aanbod is deze starterskit van EZVIZ. Deze werkt uitsluitend op detectie (geen camera's dus), maar heeft wel een betrekkelijk eenvoudige app. En het werkt samen met IFTTT, waardoor je er mits wat technische handigheid wel een brug mee kunt bouwen naar andere geconnecteerde toestellen in huis.

