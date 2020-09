In de sofa bij Hannes Coudenys: dit zijn zijn aanraders op Disney+ Aangeboden door Proximus Pickx

23 september 2020

10u00 0

Feest in streamingland, want Disney+ is eindelijk gearriveerd. Hannes Coudenys - het prettig gestoorde brein achter The Smile Safari en Ugly Belgian Houses - weet alvast wat hij eerst gaat bekijken. “Ik ben heel gevoelig aan het Disney-logo. Telkens dat verschijnt, krijg ik meteen een warm en pluizig gevoel vanbinnen.”

1. The Lion King

“The Lion King is pure nostalgie. Toen die destijds uitkwam trokken we met de hele familie, alle 23 neven en nichten, naar de cinema in Brugge. Ook de videocassette heb ik nadien grijsgedraaid. Het is leuk om te zien dat mijn zoon vandaag even betoverd is door de film als ik toen was. Dat is de kracht van animatie. Het kan kinderen niets schelen dat die films wat verouderd zijn, zolang het verhaal maar goed verteld wordt. Al zijn we ook wel benieuwd naar de nieuwere live-action remake.”

2. WALL-E

“Dit is de laatste film die ik met mijn zoon gezien heb. En het is er één die de tand des tijds fantastisch heeft doorstaan en zelfs met de dag actueler wordt. Hij gaat over een door de mens verwoeste planeet Aarde waar één klein robotje de rommel blijft opruimen. Voor kleine kinderen is het extra leuk omdat er amper in wordt gesproken. De verbeelding mag dus flink op hol slaan. Bovendien kan het de ideale aanzet vormen om met je kinderen over het milieu te praten.”

3. Black Panther

“Superheldenfilms zijn niet mijn ding, eerlijk gezegd. Toch wil ik Black Panther een kans geven omdat hij cultureel erg relevant is. Het is één van de weinige Amerikaanse kaskrakers vol zwarte acteurs. Als marketeer vind ik het verder ook belangrijk om mee te blijven met wat er speelt binnen de popcultuur. En dan kan je niet om Marvel heen.”

4. Coco

“Ik vind Coco een razendbelangrijke film. In een kleurrijke setting leert hij kinderen omgaan met de dood - iets wat Disneyfilm Onward trouwens ook doet. Wat de film extra bijzonder maakt is dat Coco zich afspeelt in Mexico en zo diversiteit promoot. Voor mijn zoon, die geadopteerd is, is het fijn om gekleurde helden op het scherm te zien. Mensen identificeren zich enorm met filmpersonages dus als die divers zijn, juich ik dat alleen maar toe.”

5. Rescue Rangers

“Vroeger was zondagochtend dé televisieochtend bij ons thuis. Dan sliepen mijn ouders uit en keken wij cartoons. Rescue Rangers was één van mijn lievelingsprogramma’s. Als die generiek nu begint te spelen, neurie ik nog steeds automatisch mee.”

