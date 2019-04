Ikea presenteert wifi-speakers vermomd als lamp of boekenplank Techredactie/Tweakers

09 april 2019

11u36

Bron: AD.nl 1 Multimedia Meubelgigant IKEA heeft in samenwerking met audiofabrikant Sonos twee nieuwe producten aangekondigd. Het gaat om wifi-speakers die ook kunnen fungeren als een tafellamp- of een boekenplank. De twee luidsprekers zijn onderdeel van de Symfonisk-serie en moeten respectievelijk 179 en 100 euro gaan kosten.

Beide bedrijven hebben vooralsnog weinig technische specificaties vrijgegeven. De tafellamp is in feite een combinatie van een Sonos One-smartspeaker en een lamp. De andere speaker kan, door deze aan een muur te bevestigen, bijvoorbeeld als een boekenplankje dienen.



Beide speakers ondersteunen Apple Airplay 2, maar ondersteuning voor bijvoorbeeld Amazon Alexa of Google Assistant is niet ingebouwd. Daarvoor ontbreekt een ingebouwde microfoon in beide producten. De tafellamp- en boekenplankluidspreker zijn wel verbonden met wifi en kunnen dus eventueel wel met stemcommando’s bediend worden via een aparte verbonden Google Home- of Amazon Alexa-speaker. Je kan ze natuurlijk ook gewoon aansturen via de Sonos-app.



Volgens The Verge heeft Sonos wel prijsgegeven dat beide speakers voorzien zijn van twee digitale klasse D-versterkers, een tweeter en een midwoofer. De producten zijn vanaf augustus beschikbaar.