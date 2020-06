Iedereen is het erover eens: de LG C9 is de absolute top in tv-land Ronald Meeus

09 juni 2020

11u30

Bron: tweakers.net/televisies 0 Multimedia Het gebeurt zelden dat reviewers én gebruikers unaniem lovend zijn over een bepaald toestel, maar dat is wel degelijk het geval bij LG’s C9-televisie. Onze techspecialist legt uit waarom het zo’n aanrader is.

Iets meer dan 1.200 euro betaal je voor het standaard 55-inch-model (139 cm). Dat is voor veel portemonnees een stevig bedrag, maar in ruil krijg je wel een absolute topper met een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding.

Het design is niet zo veel veranderd in vergelijking met voorganger C8, maar geen kat die daarom maalt: op het minimalistisch, stijlvol ontwerp valt weinig af te dingen. Nieuw is wel de voet van geborsteld metaal: een verbetering, al kan je de tv zo wel niet meer pal tegen een muur zetten.

Uitstekende beeldkwaliteit en geluid

Uiteraard heeft deze televisie een oledscherm (oled staat voor organic light emitting diodes, nvdr), en dus hoog contract, feilloze weergave, goede kijkhoeken en natuurgetrouwe kleuren. Als je tot nu toe gewend was om naar een lcd-televisie te kijken, dan zal je zeker bij High Dynamic Range (HDR)-beelden het verschil opmerken.

Het geluid is bovendien bovengemiddeld goed, met een mooi stereobeeld en een voor een televisietoestel prima weergave van lage tonen. Tenzij je echt voor de cinema-ervaring in je huiskamer wil gaan, moet je dus ook geen extern audiosysteem aansluiten.

Prima voor streamers en gamers

Sinds jaar en dag maakt LG gebruik van webOS als besturingssysteem voor zijn televisies. De interface daarvan is doordacht, de grote tegels van het homemenu onder in beeld maken het zeer overzichtelijk. Ook het snelmenu, met daarin de meest gebruikte instellingen, is een handige functie.

Nieuw is de extra rij tegels met shortcuts die boven de bestaande tegelrij, onder in beeld, kan verschijnen. Hier verschijnen bijvoorbeeld recent bekeken kanalen als je het tv-icoon aanwijst, je kunt direct verder kijken naar films en series van Netflix, en er verschijnen YouTube-aanbevelingen.

Ook worden de externe ingangen niet langer als tegels op het homescreen getoond. Deze hebben immers een eigen knop op de afstandsbediening, waardoor het geheel weer wat overzichtelijker is geworden. Dat maakt het een opsteker voor wie veel via streamingdiensten als Netflix of Amazon Prime Video kijkt.

Voor gamers is de lage inputlag van deze tv - het verschil tussen de impulsen die je met de controller geeft en het beeld dat je ziet - een enorme opsteker. Met een hdmi 2.1-aansluiting kunnen beelden met 120 frames per seconde worden weergegeven, nog een aspect wat gamers zullen appreciëren.

Conclusie : De C9 heeft alle troeven van de voorgangers behouden en een paar kleine extra punten op de i gezet, zoals de handige voet en wat verbeteringen in de beeldkwaliteit. Het is en blijft dus een van de beste oledtelevisies die je voor dit geld kan kopen. Bekijk hier de LG C9.



