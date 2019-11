Iconische klaptelefoon van Motorola keert terug als vouwbaar model jv

12u49 10 Multimedia Motorola heeft de opvolger klaar voor zijn iconische klaptelefoon Razr. Het nieuwe model krijgt een compact maar flexibel scherm, dat volledig kan worden dubbelgevouwen.

De Razr met zijn kenmerkende clamshell-design maakt dus zijn comeback. De klassieke klaplook blijft behouden, maar het scherm is compleet vouwbaar. Met andere woorden: dit is een smartphone die je gewoon kan dubbelplooien en vervolgens compact kan opbergen. Motorola is nog maar de tweede grote speler die met een vouwbaar scherm komt aandragen, na Samsung met de Galaxy Fold.

Fabrikant van de nieuwe Motorola Razr is Lenovo, dat een speciale ‘zero gap-scharnier’ ontwikkelde. Daardoor sluiten beide kanten van het scherm naadloos op elkaar aan, zonder tussenruimte (‘zero gap’ in het Engels): stof en steentjes krijgen dus geen kans om krassen te maken. Het toestel heeft een 6,2 inch OLED-scherm met een resolutie van 2142x876 en een beeldverhouding van 21:9. Het verschil met de Galaxy Fold, die van links naar rechts (of omgekeerd) dichtplooit, is dat je de Razr van boven naar beneden dubbelvouwt. Het geheel zou spatwatervrij moeten zijn door de waterafstotende coating.

Dichtgeplooid is de Razr erg compact: 72 mm breed, 94 mm lang en 14 mm dik. Uitgeklapt wordt de lengte 172 mm. Voor de toegeklapte modus is er - boven de 16-megapixel camera - een interactief quick view-schermpje van 2,7 inch voorzien waarop meldingen verschijnen. Met de dichtgeklapte telefoon, die op Android draait, kan je bellen, berichten beantwoorden, betalen met één tik, muziek afspelen, selfies maken en Google Assistant gebruiken.

De nieuwe Motorola Razr zal vanaf december te koop zijn in een aantal Europese markten, laat het merk weten. De prijs voor Europa is nog niet bekend, noch wanneer de Razr naar België komt. In de VS wordt het model in januari officieel gelanceerd en zal het 1.499 dollar (1.360 euro) kosten.

Bonus: Motorola heeft een knipoog naar het originele Razr-model in de instellingen verborgen. The Verge ontdekte dat de retromodus het toestel omtovert naar de klassieke versie van toen, maar dan groter.

