IBM stopt met verkoop producten gezichtsherkenning jv

09 juni 2020

06u19

Bron: ANP 0 Multimedia Het Amerikaanse techbedrijf IBM verkoopt niet langer producten op het gebied van gezichtsherkenning. Het bedrijf heeft daartoe besloten omdat het niet langer mee wil werken aan de verspreiding van techniek die massasurveillance en etnische profilering kan bevorderen.

"IBM is fel gekant tegen het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie die gebruikt wordt voor massasurveillance, etnische profilering en schendingen van fundamentele mensenrechten en vrijheden, en zal dat ook niet door de vingers zien", schrijft topman Arvind Krishna in een brief aan het Amerikaanse Congres.

"Technologie kan de transparantie verhogen en de politie helpen om gemeenschappen te beschermen, maar mag geen discriminatie of raciale onrechtvaardigheid bevorderen. Verkopers en gebruikers van AI-systemen (kunstmatige intelligentie) hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat Al wordt getest op vooringenomenheid wanneer die gebruikt wordt in de wetshandhaving," zei Krishna verder nog.

IBM heeft het Congres aangeboden te samen te werken om "rechtvaardigheid en gelijkheid tussen verschillende bevolkingsgroepen" na te streven.