Huawei werkt aan eigen besturingssysteem mvdb

29 mei 2019

21u47

De Chinese smartphone-gigant Huawei wil een eigen besturingssysteem op de markt brengen. Dat is nodig omdat Huawei de toegang tot de volledige diensten van Android dreigt te verliezen. Volgens nieuwssite TechRadar moet het eigen systeem volgende maand gelanceerd worden.

Het besturingssysteem heeft de codenaam HongMeng. Mogelijk krijgt het de naam Ark OS als het daadwerkelijk op de markt komt. Apps kunnen worden gedownload in de eigen appwinkel van Huawei, de AppGallery. Het besturingssysteem zou niet alleen op smartphones moeten werken, maar ook op computers, tablets, tv's, smartwatches en in auto's.



De Verenigde Staten plaatsten Huawei eerder deze maand op een zwarte lijst. Dat is nog niet van kracht, maar het kan het veel moeilijker maken voor Amerikaanse bedrijven om zaken te doen met het Chinese bedrijf. Google, eigenaar van Android, besloot om Huawei te degraderen naar de meest eenvoudige versie. Huawei-gebruikers verliezen dan toegang tot de Play Store van Google. Ook zouden ze geen gebruik kunnen maken van Google-apps als Gmail, YouTube en Google Maps.



“Huawei wist dat dit eraan kwam en bereidde zich voor. Het besturingssysteem was in januari 2018 klaar, het was ons plan B”, zegt Alaa Elshimy, directeur van Huawei in het Midden-Oosten, tegen TechRadar. ''We wilden het niet op de markt brengen omdat we goede band met Google en anderen hadden. We wilden de betrekkingen niet verpesten. Nu zijn we klaar om het volgende maand uit te rollen.”