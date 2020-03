Huawei stelt nieuwe smartphones P40, P40 Pro en P40 Pro+ voor Redactie

26 maart 2020

14u00

Bron: Tweakers.net, The Verge 0 Multimedia Huawei stelde deze namiddag de smartphones P40, P40 Pro en P40 Pro+ voor. De drie telefoons draaien alledrie op de Kirin 990 5G-processor en hebben een gelijkaardig design. Het grootste verschil zit ‘em in de camera’s.

De P40 heeft een oledscherm van 6,1 inch (15,5 cm), terwijl de Pro en Pro+ een iets groter oledscherm van 6,5 inch (16,7 cm) hebben met een lichte buiging aan de zijkant. Dat moet dunne schermranden mogelijk maken. De P40 krijgt een batterij van 3.800 mAh mee, terwijl de Pro en Pro+ beschikken over een batterij van 4.200 mAh. Ook hebben de P40's behalve twee simkaartsleuven e-sim-ondersteuning aan boord. De hele P40-serie is compatibel met 5G en Wi-Fi 6 Plus.

Camera’s

De P40 heeft drie camera’s aan de achterkant, de P40 Pro heeft er vier en de P40 Pro+ heeft er vijf. Bij de P40 gaat het om een ultragroothoek-, groothoek- en telelens met 3x optische zoom. Bij de P40 Pro mag je rekenen op een ultragroothoek-, groothoek- en telelens met 5x zoom, samen met een time-of-flight-sensor. De P40 Pro+ heeft camera’s met ultragroothoeklens, groothoeklens, telelens met 3x zoom, telelens met 10x zoom en een time-of-flight-sensor.

Aan de voorkant heeft de P40 een enkele 32 mp-selfiecamera. De P40 Pro en de P40 Pro+ beschikken daarnaast nog over een IR-Depth-camera, een infraroodsensor die ‘IR Face Unlock’ ondersteunt om het toestel te ontgrendelen met behulp van gezichtsherkenning. Bovendien kunnen gebruikers gebaren uitvoeren in de lucht, waarbij de sensor die kan herkennen.

Ook de fotosoftware kreeg een update. Zo moet het mogelijk worden om passanten weg te halen van foto’s en kan de reflectie van een raam op de foto bijvoorbeeld verwijderd worden.

Net zoals voorgangers als de Mate Xs en de Mate 30 Pro hebben deze telefoons geen Google-diensten aan boord. Huawei biedt wel een eigen downloadwinkel aan onder de naam ‘App Gallery’ en maakt het mogelijk om apps van een oude telefoon over te zetten van apps via ‘Phone Clone’.

Prijzen

De Huawei P40 Pro en Huawei P40 zijn beschikbaar in België vanaf 7 april voor een aanbevolen verkoopprijs van respectievelijk 999 en 799 euro. Beide zijn beschikbaar in ‘Black’ met glanzende afwerking en twee matte glaskleuren – Blush Gold en Silver Frost.

De Huawei P40 Pro+ komt in juni naar ons land en wordt geleverd in twee kleuren: White Ceramic en Black Ceramic. Voor het toestel wordt een prijs van 1.399 euro geadviseerd.

Later meer.

