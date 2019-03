Huawei stelt nieuwe smartphones P30 en P30 Pro voor: “Beste camera in een smartphone ooit” kg

26 maart 2019

18u30

Bron: The Verge, TechCrunch, TechRadar, Huawei 0 Multimedia Huawei stelde vandaag de Huawei P30 en P30 Pro voor. Met een handvol camera’s en een hoop slimme software hoopt Huawei vooral de P30 Pro naar voren te schuiven als dé smartphone voor de beste mobiele kiekjes.

De Huawei P30 en P30 Pro werden deze namiddag onthuld op een persconferentie in Parijs. Ze zijn de nieuwe vaandeldragers in Huawei’s P-reeks, de serie die zich vooral richt op mobiele fotografie. Slagzin van de P30 is dan ook “herschrijf de regels van de fotografie”.



De P30 krijgt een oledscherm mee van 6,1 inch (15,4 cm), terwijl de P30 Pro uitgerust wordt met een iets groter scherm van 6,47 inch (16,4 cm). Dat is qua grootte vergelijkbaar met de Samsung S10 en S10+. Huawei blijft bovendien aan de notch vasthouden, de inkeping in het scherm voor de camerasensor. De notch zit bovenaan centraal en krijgt de vorm van een halve druppel.



De optische vingerafdrukscanner zitbij beide toestellen in het scherm verwerkt. De scanner zou iets sneller werken dan die van de Mate 20 Pro, iets dat een praktijktest nog zal moeten uitwijzen.

Batterij

Aan de binnenkant draaien zowel de P30 als de P30 Pro op een Kirin 980-processor, die overigens ook de Mate 20 en Mate 20 Pro aandrijft.



De P30 wordt voorzien van een batterij van 3.650 mAh, terwijl de batterij in de Pro goed is voor een flinke 4.200 mAh. Bij beide toestellen komt ook een ‘SuperCharge’-lader waarmee je tot 60 procent kan opladen in een halfuurtje tijd.



De Pro is daarnaast in staat om bilateraal draadloos op te laden: het toestel kan draadloos opgeladen worden maar kan ook fungeren als draadloos laadstation voor andere compatibele toestellen.

Draadloze oortjes

Een opvallende keuze van Huawei: de P30 krijgt wél nog een hoofdtelefoonaansluiting mee, maar de P30 Pro niet. Een vreemd compromis om gebruikers een keuze te geven? Of was er in de P30 nog net iets meer ruimte?



In ieder geval lanceerde Huawei vandaag ook nog een set draadloze oortjes die gebruikt kunnen worden met beide smartphones, aansluiting of niet. De Huawei FreeLace-oortjes worden verbonden met een kabeltje dat aan één zijde los kan worden gemaakt en fungeert als USB-C-oplaadkabel. Vijf minuten opladen betekent tot vier uur muziek spelen. De oortjes zijn binnenkort verkrijgbaar voor 99 euro.

Camera’s

De grootste opsteker is natuurlijk de overvloed aan camera’s die de P30 en P30 Pro meekrijgen. De P30 Pro blinkt op dit vlak uit. De smartphone is achteraan voorzien van vier cameralenzen: een groothoeklens van 40 MP (f/1.6), een ultragroothoeklens van 20 MP (f/2.2), een telelens van 8 MP (f/3.4) en tot slot een ‘Time of Flight’-camera.



Huawei pakt ook uit met enkele vernieuwingen die de cameraopstelling een extra duwtje in de rug moeten geven. Zo zou de 40 MP-camera in staat zijn om heldere foto’s te nemen in het donker dankzij een aanpassing van de kleurenfilter in de sensor. Kort door de bocht zorgt de aanpassing ervoor dat de camera tot 40 procent meer licht kan opvangen, wat scherpe foto’s zou moeten opleveren in het pikkedonker.

Bokeh

Een ander nieuwigheidje is de ‘Time-of-Flight’-camera (ToF). Die camera dient niet om zelfstandig foto’s te nemen, maar om afstanden te meten. Dat is nodig om een accuraat bokeh-effect te creëren, die typische portretmodus waarbij de persoon op de foto haarscherp is, maar de achtergrond wazig blijft.



De P30 krijgt een gelijkaardige cameraopstelling, maar moet het doen zonder die ToF-camera. Aan de voorkant zit bij beide toestellen overigens nog een 32 MP-selfiecamera (f/2.0).

Prijzen

Wat tel je nu neer voor Huawei’s mobiele fototoestellen annex smartphones? Reken voor de P30 alvast op 749 euro voor het standaardmodel. De P30 Pro doet daar nog een schepje bovenop: het toestel krijgt een adviesprijs van 999 euro voor een standaardmodel van 8GB RAM en 128 GB opslagruimte.



De duurste versie van de P30 Pro - 8 GB RAM en 256 GB opslagruimte - gaat voor 1.049 euro over de toonbank.



De toestellen zijn in ons land te koop vanaf 29 maart.

