Huawei stelt lancering van eigen vouwtelefoon uit na Samsung-fiasco

14 juni 2019

12u59

Bron: CNBC, The Wall Street Journal, The Verge 0 Multimedia Huawei heeft de lancering van zijn eigen vouwbare smartphone uitgesteld naar aanleiding van het fiasco rond de vouwtelefoon van concurrent Samsung. Huawei zegt dat het nog extra testen wil uitvoeren om er zeker van te zijn dat de Huawei Mate X wél klaar is voor het grote publiek. De vouwtelefoon zou nu in september moeten uitkomen.

De Huawei Mate X werd in februari voorgesteld en zou normaal rond deze tijd op de markt komen, maar daar ziet Huawei van af. Een woordvoerder bevestigde aan The Wall Street Journal en CNBC dat het bedrijf “voorzichtig” is, nadat pijnlijk duidelijk werd dat rivaal Samsung haar toestel te vroeg had uitgestuurd.



De Samsung Galaxy Fold werd net voor de publieke lancering in april al gedeeld met enkele recensenten en journalisten, waarna verschillende toestellen na amper enkele dagen de geest gaven. Onder andere ging het scherm kapot of ontstonden er bubbels of vouwen, waardoor het onbruikbaar werd. Samsung besliste daarom op het laatste moment om de lancering uit te stellen.

Reputatie

Om datzelfde lot te vermijden, wil Huawei extra testen uitvoeren om er zeker van te zijn dat de vouwbare telefoon klaar is voor gebruik. “We willen geen product lanceren om onze reputatie te vernietigen”, aldus de woordvoerder tegenover CNBC. Een concrete lanceerdatum werd niet bekendgemaakt.



De Huawei Mate X werd aanvankelijk gezien als de grote concurrent voor de Samsung Galaxy Fold. Het toestel heeft een oledscherm met een diagonaal van 8 inch (zo’n 20 cm) dat in twee kan worden gevouwen en komt met 8 GB RAM, drie camera’s en 5G-ondersteuning. Het toestel zou in de rekken liggen met een richtprijs van 2.299 euro.

Android

De handelsvete met de Verenigde Staten zou geen obstakel vormen voor de lancering van de Huawei Mate X, volgens de Huawei-woordvoerder. Het is echter niet duidelijk of de vouwbare telefoon ook nog op Android zal draaien.



Huawei werd door de VS immers op een zwarte lijst gezet, waardoor Amerikaanse bedrijven geen handel kunnen drijven met het Chinese bedrijf zonder toestemming van de autoriteiten. Dat betekent dat Huawei ook geen volledige licentie meer krijgt op Android, dat in handen is van Google.



Volgens de Huawei-woordvoerder zou de Huawei Mate X wel nog op Android draaien, omdat het toestel werd aangekondigd vóór Huawei op de zwarte lijst werd gezet, bericht CNBC. The Wall Street Journal meldt echter dat dat niet vaststaat en nog steeds wordt overlegd over het besturingssysteem van de vouwtelefoon.



In oktober zou Huawei het eigen besturingssysteem Ark OS al uitbrengen op enkele goedkopere toestellen in China.

