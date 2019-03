Huawei plaatst paginagrote advertentie in Amerikaanse krant: “Geloof niet alles wat je hoort” kg

01 maart 2019

11u37

Bron: BBC 0 Multimedia Huawei publiceerde een paginagrote advertentie in The Wall Street Journal met een open brief van directeur Catherine Chen. Daarin nodigt ze de Amerikaanse media uit om een bezoekje te brengen aan het bedrijf om bepaalde “misvattingen” op te klaren. De brief begint en eindigt met: “Geloof niet alles wat je hoort”.

“Ik schrijf u in de hoop dat we elkaar beter kunnen begrijpen. In de afgelopen jaren heeft de Amerikaanse overheid enkele misvattingen ontwikkeld over ons”, schrijft Chen, directeur van de raad van bestuur bij Huawei. Ze nodigt de Amerikaanse media uit op het bedrijf om een kijkje te nemen op de campus en de werknemers te ontmoeten. “Ik hoop dat je wat je ziet en hoort kan terugbrengen naar je lezers, kijkers en luisteraars.”



“Geloof niet alles wat je hoort. Kom ons ontmoeten. We kijken ernaar uit kennis te maken”, besluit de brief. Het bericht werd op Twitter gedeeld door een journalist van The Wall Street Journal.

Huawei has a full page ad in today’s @WSJ. Starts and ends with “Don’t believe everything you hear” pic.twitter.com/gfqwtnxSOa Adam Janofsky(@ AdamJanofsky) link

Spionage

Huawei probeert haar imago op te krikken na de beschuldigingen van de Amerikaanse overheid. De VS vreest dat de Chinese overheid westerse landen wil bespioneren door de technologie van de Chinese elektronicareus.



Verschillende landen, waaronder Australië en Nieuw Zeeland, hebben daarop besloten om geen technologie van Huawei te gebruiken in de uitrol van 5G, de nieuwe standaard voor snel mobiel internet. Ook in België wordt er onderzoek gevoerd naar de mogelijke cyberrisico’s, maar tot nu werd er nog niets kwalijks gevonden.

Rechtszaken

De VS spande ook rechtszaken aan tegen Huawei en topvrouw Meng Wanzhou. Zo worden twee vestigingen van Huawei aangeklaagd wegens criminele samenspanning om bedrijfsgeheimen te stelen. Wanzhou wordt ervan beschuldigd de Amerikaanse sancties tegen Iran te hebben geschonden in naam van Huawei. Huawei heeft tot nu toe alle aantijgingen ontkend.

