Huawei neemt het op tegen Samsung met verbeterde versie plooibare Mate XS YV

24 februari 2020

16u28

Bron: Reuters 4 Multimedia De Chinese techfabrikant Huawei heeft een nieuwe versie van zijn plooibare smartphone, de Mate XS, voorgesteld vandaag. De nieuwe versie is sneller en heeft een beter scherm. Daarmee hoopt het bedrijf dat het meer klanten kan aantrekken voor de prijzige telefoon van 2.499 euro.

Een jaar geleden stelde Huawei zijn eerste plooibare telefoon voor, die in november in de winkelrekken lag in China. De telefoon plooit in het midden toe zoals een boek, waardoor het scherm groter is dan dat van rivaal Samsung Z Flip.

De nieuwe versie heeft een even groot scherm als zijn voorganger, maar zou een betere scharnier en beter scherm hebben. Daarenboven zou het toestel een hogere downloadsnelheid hebben en een betere batterij dan de Samsung Galaxy Fold, aldus Huawei topman Richard Yu.

De Mate XS zal 2.499 euro kosten, is daarmee fors duurder dan de nieuwe Galaxy Z Flip van Samsung. Die kost rond de 1.500 euro. Volgende maand is de nieuwe telefoon wereldwijd verkrijgbaar.

Naast de nieuwe versie telefoon lanceerde Huawei ook een speaker, in samenwerking met het Franse audiobedrijf Devialet, een Mate-serie tablet en twee notebooks. Volgende maand zou volgens Yu Huawei nog de Huawei P40, een 5G-telefoon, aankondigen in Parijs.