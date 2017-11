Huawei Mate 10 Lite: veel smartphone voor scherpe prijs, inclusief vier camera's en twee flitsers Steven Alen

14u50 0 sam Multimedia Wie een goede smartphone wil, hoeft daar niet altijd een klein fortuin aan uit te geven. Veel producenten lanceren prima middenklassers met een uitstekende verhouding tussen prijs en kwaliteit.

Het Chinese Huawei lanceert deze maand de Mate 10 Lite, het minder krachtige broertje van de Mate 10 en de Mate 10 Pro. Maar die indruk krijg je alvast niet wanneer je hem ziet of voelt.

Uiterlijk

Het toestel ligt stevig in de hand en de metalen achterkant voelt gelukkig niet glad aan. Het is een toestel waarmee ik durf rond te lopen zonder (meegeleverde clearcase)bescherming, iets wat ik niet met alle testtelefoons waag. De mate 10 Lite ziet er erg gestroomlijnd en vrij premium uit, alleen steken de twee camera's aan de achterkant er een beetje uit. Ietwat risicovol voor krassen, op het eerste gezicht.

Het 5,9 inch grote lcd-scherm heeft een prima resolutie van 2160 x 1080 pixels. Ter vergelijking: het 5,5 inch grote lcd-scherm van de nieuwe iPhone 8 Plus heeft een resolutie van 1920 x 1080 pixels. Het gaat niet om het helderste scherm op de markt, maar daar heb je alleen last van in fel zonlicht.

Het scherm neemt maar liefst 76,7 procent van de voorkant in, onder meer door het ontbreken van een fysieke homeknop. De smartphone beschikt onderaan dan ook niet over een vingerafdrukscanner, want die zit achteraan. Hij verschijnt in de kleuren Graphite Black, Prestige Gold en Aurora Blue.

rv

Gebruiksgemak

De Mate 10 Lite draait vlotjes op Huaweis eigen HiSilicon Kirin 659-octacoreprocessor die gaat tot 2.36 GHz. Het toestel beschikt over 4 GB werkgeheugen en 64 GB opslag. Dat is uitbreidbaar met een microSD-geheugenkaartje, al kan je in de plaats ook een tweede simkaart kwijt. De lithium-ionbatterij heeft een capaciteit van 3.340mAh waarmee je zeker de dag moet doorkomen - bij normaal gebruik tot wel twee dagen volgens Huawei. Voorlopig beschikt hij niet over de nieuwste versie van Android, maar wel Android 7 met Huaweis eigen EMUI 5.1-schil. Daarbij zit ook voorgeïnstalleerde software die je mogelijk niet wil, en die je niet allemaal volledig kan verwijderen. Veel van die software wil je ook wel érg goed leren kennen. De Health-app bijvoorbeeld wil toegang tot de camera, de microfoon en verregaande toestelinformatie, zoals je IMEI-gegevens, Android-ID, je netwerkinformatie... Die toestel- en netwerkdata kunnen worden gebruikt voor reclamedoeleinden, staat er expliciet bij.

De software voorziet korte en duidelijke tips. Huawei wil je blijkbaar erg graag Swiftkey laten gebruiken, een toetsenbord dat je typgedrag registreert en zo de voorspellingen beter afstemt op jouw taalgebruik. Met andere woorden, zeg je vaak iets als "waddist jom?" dan moet de software dat automatisch herkennen en aanvullen. De woorden worden veilig bewaard, luidt het. Allemaal goed en wel, maar een toetsenbord instellen dat gewoonweg géén woorden voorspelt, lukt me niet meteen. Het aanraakscherm reageert alleszins wel erg accuraat. Heel cool is dat het ook een stand heeft voor een bediening met handschoenen aan, iets wat uitstekend lukt. Ook heel praktisch: je kan de volgorde van de bedieningstoetsen onderaan je scherm aanpassen.

Werkt ook feilloos: de vingerafdrukscanner achteraan, die wordt geactiveerd door je wijsvinger. Het lijkt eerst een beetje raar, maar het went snel. De plaats van de scanner is soms praktisch, maar soms ook niet, wanneer je de telefoon op je bureau hebt liggen en snel iets wil checken.

rv Het cirkeltje achteraan is de vingerafdrukscanner.

Camera en audio

De Mate 10 Lite heeft maar liefst vier camera's aan boord, eentje van 16 megapixel achteraan en eentje van 13 megapixel vooraan. Allebei zijn ze vergezeld van een 2 megapixelbroertje dat moet leiden tot foto's met een betere diepte. Opmerkelijk: ook vooraan zit een flits voor selfies.

Huawei mikt met de telefoon op “social savvy gebruikers”, en speciaal voor hen is er zelfs een speciale stand om hippe gerechtjes zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen

Snel en accuraat scherpstellen lukt erg vlot, en ook het licht past zich snel en juist aan wanneer je op een andere schermzone klikt. Alle modi en snufjes voor de camera opsommen, is bijna onbegonnen werk. De camerasoftware is superuitgebreid en beschikt zelfs over een pro-stand waarmee je ook raw-files kan bewaren, de optie om selfies te spiegelen of spielerei om lichtstrepen van voorbijrijdende auto's na te bootsen. Huawei mikt met de telefoon op "social savvy gebruikers", en speciaal voor hen is er zelfs een speciale stand om hippe gerechtjes zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen. Foto's nemen door 'cheese' te zeggen of door gewoonweg luid te roepen, je kan het allemaal instellen. Focussen op een object en de camera dat automatisch laten volgen, blijkt ook heel handig. De camera filmt in 1080p.

sam Ook vooraan heeft de smartphone twee camera's én een flitser.

Toch stoot je vroeg of laat op de limieten van een smartphone die ongeveer de helft kost van topmodellen. Iets te vaak blijken foto's korrelig wanneer de lens niet genoeg licht vangt, of worden details te scherp afgelijnd ten nadele van het grotere plaatje. Ook spijtig: ondanks alle snufjes heeft de Mate 10 Lite geen optische beeldstabilisatie. Zeker bij weinig licht moet de telefoon de duimen leggen voor bijvoorbeeld de vorige generatie topsmartphones waarmee dergelijke middenklassers concurreren. Aan de andere kant zijn die nog altijd snel meer dan 100 euro duurder dan deze Mate 10 Lite, dus al bij al krijg je veel camera voor de scherpe prijs van deze Huawei.

Het geluid komt uit een luidspreker onderaan die doet wat hij moet doen. Hij gaat erg luid, het soort luid waarbij je het volume bij stevige muziek niet over de helft wil zetten. Maar dik in orde om bijvoorbeeld series te bekijken. De meegeleverde oortjes klinken flauw.

Conclusie

De Huawei Mate 10 Lite oogt en voelt premium. Voor een doorsneegebruiker doet hij alles wat hij moet doen, al mag je niet verwachten dat hij kan tippen aan de toppers. Maar voor een prijs van 349 euro krijg je absoluut waar voor je geld.