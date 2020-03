Huawei lanceert Spotify-concurrent nu ook in België kg

26 maart 2020

16u57 3 Multimedia Naast de voorstelling van Naast de voorstelling van drie nieuwe vlaggenschepen , stelde Huawei vandaag ook een splinternieuwe muziekstreamingdienst voor. ‘Huawei Music’ is vanaf nu beschikbaar in zestien Europese landen, waaronder België. Je betaalt 9,99 euro per maand voor een abonnement.

Huawei Music is de laatste app in het rijtje eigen creaties die Huawei zijn gebruikers voorschotelt. Sinds de Chinese smartphonemaker zo goed als verbannen werd uit de VS, zette Huawei alles op alles om een eigen ecosysteem van apps en services te voorzien. De nieuwe app is dan ook te downloaden in Huawei’s eigenste App Gallery en werd volgens Huawei ontworpen om naadloos samen te werken met alle eigen producten, van smartphones en tablets tot audioproducten en watches.

Gebruikers zouden met de ‘Party Mode’ in de app ook in staat zijn om Huawei-smartphones aan elkaar te koppelen om hetzelfde nummer tegelijkertijd af te spelen en zo een ‘surround sound’ te ervaren. Tot slot biedt Huawei Music ook gepersonaliseerde afspeellijsten en dagelijkse aanbevelingen.

Vergelijkbaar met concurrentie

Voor een abonnement betaal je 9,99 euro per maand - dezelfde prijs als een abonnement bij concurrenten Spotify en Apple Music. Verder beschikt de streamingdienst volgens Huawei over meer dan 50 miljoen tracks en 1,2 miljoen albums. Ook dat is niet per se een doorslaggevend argument. Ook Spotify beschikt over meer dan 50 miljoen liedjes, terwijl Apple Music naar eigen zeggen 60 miljoen songs aanbiedt.

Alle nieuwe abonnees die zich registeren voor 26 april kunnen wel genieten van een gratis proefperiode van drie maanden. Daarna wordt het abonnement automatisch verlengd.

Huawei Music zal vanaf vandaag in zestien Europese landen beschikbaar zijn: het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, België, Zwitserland, Nederland, Portugal, Finland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Oostenrijk en Griekenland, met plannen om het geleidelijk uit te breiden naar de overige landen in Europa.