Huawei: “Besturingssysteem zal ten laatste volgende lente uitgerold worden”

tvc

22 mei 2019

13u34

De Chinese smartphonefabrikant Huawei zal volgens een van de toplui ten laatste volgend jaar in de lente een eigen besturingssysteem uitrollen. Het bedrijf viel deze week terug tot een beperkte toegang tot het mobiele Android-besturingssysteem van Google nu het op een Amerikaanse lijst met verdachte bedrijven beland is.

Yu Chengdong, de topman van Huawei's consumentendivisie, zei gisteren dat binnenkort een besturingssysteem niet alleen voor smartphones, maar ook voor computers, tablets, televisies, auto's en 'smartwear' van Huawei beschikbaar zal zijn. Dat systeem zal dan ten vroegste deze herfst en ten laatste volgend jaar in de lente uitgerold worden, zegt hij in een artikel dat het Chinese medium Phoenix iFeng Tech dinsdagavond publiceerde. De software zal volgens Yu Chengdon ook compatibel zijn met Android-apps.

Handelsembargo’s

De man zei in maart nog aan het Duitse Die Welt dat zijn bedrijf aan een eigen besturingssysteem werkt voor het geval dat Amerikaanse technologiebedrijven omwille van handelsembargo's niet meer zouden kunnen leveren aan Huawei. Hij sprak toen van een "plan B" en prefereerde de systemen van Google en Microsoft (Windows).

Huawei, de op een na grootste smartphoneproducent ter wereld, sleutelt al sinds 2012 aan een eigen besturingssysteem. Met de toenemende handelsoorlog lijken die plannen plots veel belangrijker te worden. Het ministerie van Handel in Washington zette Huawei op een zwarte lijst, waardoor Amerikaanse bedrijven niet meer aan hen kunnen verkopen, zonder toestemming van de overheid. Er is wel een tijdelijke versoepeling van die maatregel gedurende 90 dagen. hierdoor zal Google de komende drie maanden wel nog updates, apps etc kunnen voorzien aan de huidige gebruikers. Maar voor nieuwe Huawei-apparaten geldt dit niet.

In de Verenigde Staten is er angst dat de Chinese overheid de netwerken van Huawei gebruikt om te spioneren. Het bedrijf ontkent dat dit mogelijk is en zegt dat alle apparatuur veilig te gebruiken is.