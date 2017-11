HTC onthult nieuwe topsmartphone en goedkoper broertje sam

HTC stelt de nieuwe smartphones U11+ en U11 life voor. De U11+ is de opvolger van vlaggenschip U11, de U11 life is een goedkopere variant.

De U11+ heeft een lcd-scherm van zes inch met een resolutie van 2880x1440 pixels. De telefoon is iets langer en minder breed dan de U11, beschikt over 6GB werkgeheugen en 128GB opslag. De telefoon komt alleen uit in een versie met twee simslots, waarbij het tweede simslot ook kan dienstdoen als extra opslag. Zoals veel concurrenten draait de telefoon op een Snapdragon 835-octacoreprocessor.

De U11 Life heeft een 5,2"-scherm met 16:9-verhouding en een resolutie van 1920x1080 pixels. Het toestel heeft ook een processor met acht kernen en beschikt over veel snufjes die ook de duurdere modellen hebben. Een 3,5mm-jack ontbreekt en audio luisteren gaat via bluetooth of de meegeleverde usb-c-oortjes. Dat zijn USonic-modellen, waarbij software het oorkanaal scant om de geluidweergave erop af te stemmen. Ook de BoomSound HiFi-speakersetup van de HTC U11 zit op de Life-versie. Beide toestellen beschikken over Edge Sense, waarbij je bepaalde functies kan activeren door in de telefoon te knijpen.

Lees meer over Edge Sense en de indrukwekkende oortjes in onze besprekingen van de U11 en HTC U Ultra.

rv De HTC U11 life.

Android One

De U11 Life is de eerste smartphone van HTC in het Android One-programma. De interface is stock Android en HTC belooft twee jaar lang het besturingssysteem te upgraden naar nieuwe versies. Drie jaar lang moet de telefoon elke maand beveiligingsupdates krijgen.

HTC brengt in de Benelux alleen de semitransparante versie uit. Daarbij is het glas aan de achterkant een klein beetje doorzichtig, zodat de NFC-antenne duidelijk te zien is en onder het juiste licht ook andere componenten zichtbaar zijn. De U11 Life komt medio november uit voor 349 euro. De U11+ zal eind december in de winkels liggen in de Benelux en moet 799 euro kosten.

Concurrentie

High Tech Computer, afgekort HTC, is opgericht in 1997. Het bracht in 2008 de eerste Android-telefoon op de markt. In die jaren werd het bedrijf een van de grotere smartphonefabrikanten in de wereld, maar daarna begon het verval.

Ondanks de lancering van uitstekende en vaak innoverende toestellen heeft HTC moeite om te concurreren met branchegenoten. Het marktaandeel zakte van ruim 10 procent naar nog geen 2 procent, en de waarde van het bedrijf werd in een paar jaar tijd vier keer zo klein. Google heeft een deel van HTC overgenomen.

