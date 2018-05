HTC keert met nieuw vlaggenschip U12+ terug naar dualcamera en vernieuwt knijpfunctie Joris Jansen sam

23 mei 2018

17u29

23 mei 2018 Multimedia HTC stelt de U12+-smartphone voor, met als opvallende punten de terugkeer van de dualcamera en een nieuwe aanraakfunctie met de naam Edge Sense 2.

Vorig jaar lanceerde HTC de Edge Sense-aanraakfunctie in de U11, waardoor je door kort of lang te knijpen in de telefoon bijvoorbeeld de camera, de stemassistent of een andere functie kon starten. Bij Edge Sense 2 kan je door dubbel te knijpen ook een verkleind scherm oproepen dat je eenvoudiger kan bedienen met één hand. De HTC U12+ is volgens de fabrikant in staat te bepalen welke hand wordt gebruikt. Standaard kan de schermweergave worden verkleind door twee keer te tikken op de zijkant met de duim.

Daarnaast beschikt de telefoon over een softwarematige functie die voorkomt dat de schermoriëntatie draait van portrait- naar landscapemodus op ongewenste momenten, bijvoorbeeld wanneer de gebruiker in bed ligt. De software moet ook voorkomen dat het scherm ongewenst dimt.

Camera

De U12+ heeft een dubbele camera aan de achterkant, wat enigszins verrassend is. De HTC M8 had al een dualcamera twee jaar voor Apple, maar pas nadat de iPhonemaker die overnam, moesten consumenten het snufje hebben. "De consument wil geen dualcamera", klonk het vorig jaar nog over de enkele camera van de U11. "De consument wil gewoon goeie foto’s maken". Maar nu is de dubbele camera dus terug, zowel voor- als achteraan.

De achtercamera heeft een resolutie van twaalf megapixels, een sensor met 1,4 micron grote pixels en een lens met een diafragma van f/1.75. De secundaire 16 megapixelcamera heeft een telelens met een diafragma van f/2.6 die objecten 1,85x dichterbij brengt.

Hardware

De smartphone draait op een Qualcomm Snapdragon 845-processor met 6 GB geheugen en 64 GB of 128 GB opslagruimte. De telefoon heeft een 6 inch groot lcd-scherm met een resolutie van 2880 x 1440 pixels met een 18:9-verhouding. In tegenstelling tot veel andere Android-smartphones van de afgelopen maanden beschikt hij niet over een inkeping in het display.

Zoals de voorgangers heeft de telefoon geen mini-jackaansluiting, maar beluister je audio via de uitstekende HTC USonic-oortjes. Die usb-c-aansluiting, met ondersteuning voor usb 3.1, zit aan de onderkant. Verder meet de telefoon 156 x 74 mm, is hij 8,7 mm dik en weegt hij 188 gram.

Aan de achterkant van de behuizing zit een vingerafdrukscanner. Het toestel draait op Android 8.0 en beschikt over een accu met een capaciteit van 3500 mAh. De U12+ verschijnt in de tweede helft van juni voor 799 euro.

