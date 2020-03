Exclusief voor abonnees Houseparty, de social distancing-topper onder de apps Deze apps helpen je door de lockdown-light heen Ronald Meeus

22 maart 2020

08u38 0 Multimedia In tijden van social distancing zijn videoconferencing-apps een handige manier om toch nog contact met elkaar te houden. Vooral Houseparty, een app die voorheen alleen bij jongeren bekend was, schoot snel naar de top van de app stores. Waarom?

Voordat het Covid-19-virus het openbare leven lamlegde, deden we al sporadisch aan videogesprekken, via bekende apps als Skype, FaceTime, Hangouts, WhatsApp en Facebook Messenger. Prima dingen om face-to-face met elkaar te communiceren vanop een afstand, en zelfs met meerdere personen. Maar nu hele vriendengroepen en families van elkaar gescheiden zijn, heeft een nieuwe gebruiker zich aangemeld: Houseparty. Die app zag het levenslicht in 2016, en werd snel populair onder jongeren. Maar in Coronatijden schoot hij ineens naar de top van de App Stores op Android en iOS.

