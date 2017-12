Hou inbrekers buiten met deze goedkope snufjes

Ronald Meeus

08u00 1 Nest De Nest Cam IQ, het recentste model van de slimme beveiligingscamera's. Multimedia In de maanden november en december gebeurden er vorig jaar duizend tot tweeduizend meer woninginbraken dan tijdens de andere maanden van het jaar. Maar de technologische mogelijkheden om daar wat tegen te doen zijn wel sterk gegroeid, met producten die je voor een niet al te steile prijs gewoon uit het winkelrek haalt. Hier zijn een paar ideeën.

Beveiligingscamera

Een camera doet natuurlijk al wonderen. Prijzen van beveiligingscamera's schommelen van een dertigtal euro voor een absoluut instapmodel tot een paar duizend euro voor een professionele buitencamera. Maar het beste compromis ligt ergens tussen 100 en 200 euro: voor die prijs heb je een toestel zoals de Nest Cam of de Canary, autonoom werkende beveiligingscamera's voor in huis die onder meer een 'feed' naar je smartphone sturen en reageren op beweging.

Bewegingssensor

Ook bewegingssensoren, die in de regel ook dienen om bijvoorbeeld de lichten automatisch aan te knippen wanneer ze beweging registreren, kunnen voor beveiligingsdoeleinden worden ingezet. Zoals de Fibaro Sensor, die naast beweging ook licht en temperatuur meet. Maar hij is evengoed trillingsgevoelig, wat hem dan weer vooral veiliger maakt: wanneer een inbreker hem bijvoorbeeld aanraakt om hem uit te schakelen, registreert een ingebouwde accelerometer dat.

Deur- en raamsensoren

Ook het openen van ramen en deuren kan worden geregistreerd met slimme sensoren. Die kunnen wanneer je thuis bent vooral dienen om bijvoorbeeld de lichten aan te knippen wanneer je binnenkomt, of een bel te doen gaan wanneer iemand door de deur stapt. Maar ben je uithuizig, dan kunnen dezelfde toestellen ook worden gebruikt als beveiligingsinstrument. Het is consumententechnologie die allang bestaat, maar de recentste producten in de categorie - zoals deze toestellen van het Chinese Xiaomi - kunnen op je draadloze thuisnetwerk worden aangesloten, zodat je ze voor meerdere toepassingen kunt voorprogrammeren.

DLink DLink levert al een volledig geïntegreerd alarmsysteem voor 200 euro.

Geïntegreerd alarmsysteem

Ook volledige alarmsystemen, die verscheidene toegangswegen tot je woons beveiligen, zijn de afgelopen jaren enorm democratisch geworden qua prijs. Voor enkele honderden euro heb je al een degelijk systeem, en met instapsets zoals deze van netwerktech-fabrikant DLink heb je er al een voor een prijs bezuiden de 200 euro.

Veiliger in huis voor maar 200 euro

Bovenstaande voorbeelden tonen dat je écht niet diep in je buidel hoeft te tasten om je woonst wat veiliger te maken. Laat ons zeggen dat je een Nest Cam installeert in de grootste leefruimte van het huis, om daar vanop afstand een oogje in het zeil te houden: een uitgave van € 179. Verder doet een Fibaro-bewegingssensor in de gang naar de slaapkamers (€ 49) al wonderen om ongewenste beweging te detecteren. Maar dat moet je, met de enorme democratisering van geïntegreerde alarmsystemen, eerder als een of/of-verhaal zien: een volledige set met een camera én sensoren, de zonet genoemde van DLink, heb je al voor € 200.

