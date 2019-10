Hou inbrekers buiten met deze 5 slimme toestellen Ronald Meeus

30 oktober 2019

12u30

Bron: tweakers.net/smarthome 0 Multimedia De donkere dagen van het jaar komen eraan, en dus is het ook tijd om je woning wat veiliger te maken tegen inbrekers. Natuurlijk kan je een volledig geïntegreerd alarmsysteem laten installeren, maar wie daar (nog) geen budget voor heeft, kan zich behelpen met De donkere dagen van het jaar komen eraan, en dus is het ook tijd om je woning wat veiliger te maken tegen inbrekers. Natuurlijk kan je een volledig geïntegreerd alarmsysteem laten installeren, maar wie daar (nog) geen budget voor heeft, kan zich behelpen met deze ‘smart’ beveiligingsoplossingen

Nest Cam Outdoor (€ 395 voor 2)

Het populaire Google Nest Cam heeft sinds vorig jaar ook een buitenvariant: de Nest Cam Outdoor, beschikbaar in een duopack waar je nog geen 400 euro voor betaalt. Voor dat geld krijg je 2 camera’s die je attent kunnen maken op ongewenste personen. De camera’s registreren beeld met een full hd-resolutie (1.920 op 1.080 beeldpunten) aan 30 beelden per seconde. Ze kunnen ook geluid detecteren: je krijgt dus ook een notificatie (als je dat wil) wanneer mensen in de buurt praten of wanneer er honden blaffen. Bij die toch al gevorderde detectiefuncties hoort een maandabonnement van 5 euro. Bekijk hier de Nest Cam Outdoor.

Philips Hue Outdoor buitensensor (€ 45)

Een van de veelgehoorde adviezen tegen inbrekers is om de lichten buiten aan te houden, of om ze te doen aanspringen wanneer er iemand in de buurt van je woonst komt. Philips lanceerde een tijdje geleden al buitenvarianten van de slimme Hue-lampen, die je dus ook kan programmeren of vanop afstand kan aan- en uitzetten via een app op je smartphone. Signify, het Nederlandse bedrijf dat verlichting verkoopt onder het Philips-merk, voegde daar onlangs ook een bewegingsdetector aan toe, waardoor de lichten dus ook automatisch kunnen aanspringen. Bekijk hier de Philips Hue Outdoor buitensensor.

Aeotec deur- en raamsensor (€ 37)

Geïntegreerde alarmsystemen hebben vaak ook deur- en raamsensoren, die je laten weten of er langs de buitenkant van het huis iets onrechtmatig wordt geopend. Die deur- en raamsensoren kan je ook los in de handel vinden. Deze van Aeotec werkt alleen samen met het doe-het-zelfdomoticasysteem Z-Wave, en vereist dus wat programmeerhandigheid. Maar hij heeft wel een geavanceerde functie: hij registreert - met een minimum van 5 graden - bijvoorbeeld ook de hoek waarmee een raam openstaat. Bekijk hier de Aeotec deur- en raamsensor.

Netatmo slimme rookmelder (€ 85)

Producten die je huis brandveiliger maken vind je ook in het winkelrek. Het Netatmo Smart Smoke Alarm is een gewone optische rookmelder, die bij het detecteren van rook een duidelijk hoorbaar alarm af laat gaan. Daarnaast heeft het slimme functionaliteit, waarmee het apparaat je - waar je ook bent - een melding kan geven van waargenomen rook of brand. Bovendien kan het autonoom de staat van de batterij, rookdetectiesensor en wifi-connectie controleren. Extra voordeel is dat de batterij voor de gehele levensduur van de rookmelder (10 jaar) gegarandeerd mee moet gaan, waar reguliere batterijen meestal na een jaar vervangen moeten worden. Bekijk hier de Netatmo.

Nest Hello-deurbel (€ 262)

Slimme deurbellen deden hun intrede op de markt in 2017, Google introduceerde de Nest Hello ook al vrij snel in het Nest-systeem. Wat kan je verwachten van zo’n deurbel? De camera stuurt de feed in hoge definitie naar je smartphone, via een sensor die elke beweging voor je deurbel registreert. De camera herkent wel niet noodzakelijk wie er staat; er is een speciaal abonnement voor nodig om bepaalde gezichten in het systeem op te slaan. Bekijk hier de Nest Hello.

