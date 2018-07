Hoog aantal bezoekers leidt tot technische problemen met EU-website over zomertijd jv

06 juli 2018

12u13

Bron: dpa 0 Multimedia De Europese Commissie heeft te kampen met technische problemen op de website waarop EU-burgers hun mening kunnen geven over de zomertijd. Dat meldt de Commissie, nadat ze gisteren het nieuws over de website had bekendgemaakt. De technische problemen zijn het gevolg van het hoge aantal bezoekers, klinkt het.

Wie de online vragenlijst niet meteen kan invullen, wordt aangeraden om het op een later ogenblik nog eens te proberen.

Op de website kunnen kunnen tot 16 augustus de 500 miljoen EU-burgers in hun eigen taal hun mening over de zomertijd kenbaar maken.

De Europese Commissie heeft dat besloten op verzoek van het Europees parlement. In februari nam het parlement een resolutie aan waarin de Commissie wordt aangemaand nader onderzoek te doen naar de voor- en nadelen van het systeem waarbij in maart de klok een uur vooruit gedraaid wordt, en in oktober weer terug. Volgens tegenstanders verstoort de regeling de biologische klok van mens en dier.

De uitkomst van de Europese enquête telt mee in het besluit over het afschaffen of handhaven van het systeem in de hele EU.