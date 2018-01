Honderden apps bespieden u (ze weten zelfs wanneer u tv kijkt) LB

Bron: New York Times, Daily Mail, De Tijd 162 Thinkstock Niet minder dan 250 games uit de Google Play Store gebruiken software die registreert naar welke tv-series en advertenties je kijkt. Multimedia Honderden apps voor android gebruiken stiekem de microfoon van je smartphone om te bespieden hoe je naar televisie kijkt, zo blijkt uit een nieuw rapport. Niet minder dan 250 games uit de Google Play Store gebruiken software die registreert naar welke tv-series en advertenties je kijkt. Het gaat vaak om games en apps die op kinderen gericht zijn. De software verzamelt de info zelfs wanneer de apps niet aan staan. De data over je kijkgedrag worden verkocht aan adverteerders, die dan gerichter op hun doelpubliek kunnen mikken.

Honderden apps luisteren mee terwijl u tv kijkt. Dat schendt het Europees recht op privacy, maar de privacycommissies hebben te weinig slagkracht om alle apps aan te pakken. Eenmaal de data- en privacywetgeving GDPR op 28 mei van start gaat, zullen zware boetes zulke praktijken aan banden kunnen leggen.

Zo werkt het

Volgens een rapport van The New York Times registreert de software, ontworpen door het bedrijf Alphonso, via de microfoon van je smartphone audiosignalen in tv-advertenties en tv-programma's. Volgens Alphonso neemt hun software geen gesprekken op en kan je als gebruiker die zogenaamde 'tracking' uitschakelen. Bedrijfsleider Ashsish Chordia verklaart dat Alphonso ook samenwerkt met filmstudio's om in de bioscoop te registreren hoe je naar de film kijkt.

"Heel wat mensen zetten hun telefoon af in de cinema of wanneer ze tv-kijken, maar velen doen dat niet en steken hun telefoon in hun zak", stelt Chordia in The New York Times. "Bij hen kunnen we peilen naar hun kijkgedrag".

De meeste apps die dergelijke software gebruiken, worden aangeboden in de Google Play Store, een kleiner aantal kan ook gedownload worden uit de appstore van Apple.

Gewaarschuwd, dus geen probleem?

Onder de knop 'lees meer' en in het gebruiksbeleid van de software verneem je bij sommige van die apps dat de app inderdaad je tv-gedrag screent. Zowel Google als Apple vereisen dat die applicaties nadrukkelijk de toestemming vragen om de microfoon van de gebruiker te mogen gebruiken, maar heel wat gebruikers lezen die lettertjes niet. "De gebruiker wordt geïnformeerd en kan er op elk ogenblik uitstappen", maakt Chordia zich sterk.

Hij voegt eraan toe dat zijn bedrijf op haar website uitlegt hoe je uit die software stapt en dat die voorschriften in overeenstemming zijn met de richtlijnen van de Amerikaanse handelscommissie. Hij stelt voorts dat Alphonso het niet goedkeurt dat hun software wordt gebruikt in apps die op kinderen zijn gericht, hoewel de software werd aangetroffen in games als 'Zap Balloons' en 'Teeth Fixed' van het Indiase KLAP Edutainment. Dat bedrijf omschrijft zichzelf als "aanbieder van opvoedkundige games voor kinderen en studenten".

Wettelijk én angstaanjagend

"We moeten hier voorzichtig mee omspringen. We krijgen steeds meer toestellen die informatie verzamelen in onze woon- en slaapkamer, op straat en in de huizen van anderen. Het gaat niet om wat wettelijk is, het gaat om wat angstaanjagend is", stelt Dave Morgan, oprichter en ceo van Simulmedia, een bedrijf dat met marketeers aan gerichte advertenties werkt.

Honderden games uit de Google Play Store nemen de tv-gewoontes van de gebruiker op, ook bij games voor kinderen zoals 'Honey Quest'.