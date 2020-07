Hoeveel is een smartphone van onder de 100 euro waard? Onze techredacteur zocht het uit Thomas Smolders

22 juli 2020

11u30

Bron: tweakers.net/smartphones 0 Multimedia Niet iedereen kan zich een dure smartphone permitteren, maar gelukkig zijn er ook steeds meer betaalbare modellen die redelijk goede kwaliteit leveren. Meer zelfs: onze techredacteur vond vier smartphones die minder dan 100 euro kosten. Maar wat kan je dan aanvangen met zo’n toestel?

Wie met een zeer beperkt budget op zoek gaat naar een smartphone, komt uit bij toestellen waar je niet meteen een beeld bij kan vormen. Ooit al gehoord van de Wiko Y60 bijvoorbeeld, of de Alcatel 1SE? Oude getrouwe Motorola heeft met de Motorola Moto E6s een prijsbreker in huis, en ook Nokia heeft verschillende modellen onder de 100 euro. De Nokia 1.3, of de net iets betere Nokia 2.2. Die laatste vind je op sommige webshops ook al voor minder dan 100 euro.

Natuurlijk voelen die vier smartphones wat goedkoper aan dan het doorsnee model dat in de winkels ligt. Ze werken ook alle vier nog met een oplader via micro-USB, waar dat tegenwoordig bijna altijd via USB-C is. Verder is ook bespaard op de nieuwste snufjes - kwalitatieve gezichtsherkenning of betalingen via NFC -, maar dat is ook weinig relevant: wie zijn telefoon zo intens gebruikt, laat dit absolute budgetsegment eerder links liggen. We geven een overzicht van de pro’s en contra’s van deze toppers onder de budgetsmartphones.

Wiko Y60 (vanaf 71,17 euro)

Voor amper 71,17 euro kan je bij het Frans-Chinese Wiko deze eenvoudige smartphone kopen. De Wiko Y60 draait op Android Go, een variant van het gekende besturingssysteem dat ontwikkeld werd voor toestellen met een minder krachtige processor of een kleiner werkgeheugen. In het geval van de Wiko Y60 zijn die respectievelijk 1,3 GhZ en 1 GB. Het scherm van het toestel is met 5,45 inch (13.8 cm) behoorlijk klein, maar let vooral op de resolutie van het scherm. 960x480 pixels en een pixeldichtheid van 197 dpi vertaalt zich in een beeldkwaliteit die eigenlijk zelfs te karig is om bewegend beeld op te bekijken. Op zich degelijk voor de prijs, maar niet het beste toestel uit dit overzicht. Bekijk de Wiko Y60.

Nokia 2.2 (vanaf 99,41 euro)

Ook de Nokia 2.2 draait op Android Go. Met een processorsnelheid van 2 GhZ en een werkgeheugen van 2GB verslaat hij zelfs de Wiko Y60 qua kracht. De laadtijden zijn uiteraard hoger dan bij een duurdere smartphone, maar dat is niet meer dan logisch. Ook het scherm is een pak beter dan dat van de Wiko Y60: een resolutie van 1.520 op 720 en een pixeldichtheid van 295 dpi. Daarmee doet het toestel het bijna zo goed als de nieuwe iPhone SE, die het met 326 dpi moet doen. Grappig detail: de achterkant van de Nokia 2.2 kan eraf, zodat je - net als vroeger - de batterij van het toestel zelf kan vervangen. Bekijk de Nokia 2.2.

Motorola Moto E6s (vanaf 98 euro)

De Motorola Moto E6s is in de meeste webshops net iets duurder dan 100 euro, maar hier en daar tik je hem bij een actie net iets goedkoper op de kop. Met een scherm van 6,1 inch is het ook de grootste smartphone in dit overzicht. De twee camera’s achteraan op het toestel hebben een resolutie van 13 MP en kunnen in Full HD filmen, al is dat laatste ook wel het geval voor alle smartphones in dit overzicht. Wel uniek aan dit toestel is de vingerafdrukscanner aan de achterkant. Bekijk de Motorola Moto E6s.

Alcatel 1S (vanaf 80 euro)

Ook de Alcatel 1S heeft een vingerafdrukscanner en twee camera’s met een resolutie van 13 MP. Het toestel kan zelfs ontgrendeld worden via gezichtsherkenning, al werkt die in minder goede omstandigheden niet zo vlot. Wat wel goed werkt, is de combinatie van de twee camera’s op de achterkant van het toestel, die samen voor een leuk diepte-effect in portretfoto’s zorgen. Het toestel heeft een werkgeheugen van 3 GB en heeft daarnaast 32 GB opslagcapaciteit, toch wel uniek in deze prijscategorie. Uiteraard niet bijzonder voor wie duurdere toestellen gewend is, maar voor deze prijs is dat het absoluut wel. Op vlak van technische specificaties vinden we dit dus de grootste aanrader. Bekijk de Alcatel 1S.

Nog meer goedkope smartphones bekijken? Hier vind je de best beoordeelde toestellen onder de 260 euro.

