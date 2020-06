Telenet Gesponsorde inhoud Hoe volop en veilig genieten van geconnecteerd zijn? SNEL, OVERAL EN VEILIG CONNECTEREN Aangeboden door Telenet

08 juni 2020

Connectiviteit is belangrijker dan ooit. Om van thuis uit te werken, de les te volgen of in contact te blijven met familie en vrienden. Connectiviteit zorgt zowel voor productiviteit als gemoedsrust in uitdagende tijden. Tenminste, wanneer die aan drie essentiële voorwaarden voldoet.

We hebben al genoeg aan ons hoofd om er niet ook nog eens de stress van slechte connectiviteit bij te nemen. Zeker niet nu we er meer dan ooit op rekenen. Vandaag verwachten we drie dingen van die toegang tot het internet: snelheid, bereik en veiligheid. Met minder hoef je geen genoegen te nemen. Mankeert het bij een van die punten, dan kan je daar gelukkig makkelijk iets aan doen.

1. Sneller is beter

De vraag van je collega tijdens een videomeeting gemist omdat zoon-of dochterlief net op dat moment zijn of haar examenpakket downloadt? Of snoept elders in huis Netflix je bandbreedte op? Nu we alsmaar meer thuis doen, is een snel internet en een vlotte wifi-connectiviteit een must. Gebruikte je gisteren het internet nog vooral voor Spotify, de online krant en shoppen, dan ben je vandaag wellicht toe aan een sneller abonnement. Sommige operatoren bieden ook opties aan om je internet te boosten, zelf tot 1 Gigabit.

2. Altijd en overal

Goed, je hebt snel internet. Nu komt het erop aan om daar overal in huis volop en vlot van te genieten. Dat vraagt een krachtig en stabiel wifi-bereik, overal waar je geconnecteerd wilt zijn. Home office in de keuken, gamen op zolder én Netflix op het terras? Perfect mogelijk met deze tips:

- Je modem is het hart van je internetverbinding. Verstop hem dus niet in een andere kamer, achter glas of meubilair. Ideaal is wanneer je je modem kan zien vanaf de plaats waar je surft.

- Om storingen te vermijden, zorg je er best voor dat je wifi- toestellen niet té dicht bij je modem staan. Houd minstens een meter afstand.

- Ook elektrische (huishoud)toestellen kunnen het wifi-signaal verstoren. Dus ook die houd je beter uit de buurt van je modem.

Is je bureau tijdelijk op zolder terwijl je zoon en dochter hun huiswerk op de verdiepingen eronder doen? Slimme internetproviders bieden apps aan waarmee je in elke ruimte de kracht van je wifi kan scannen. Kan die beter? Dan zorgt een wifi-booster ervoor dat je wifi in deze plaats verbetert.

3. Safety first

Hoe veilig is je thuisnetwerk? Hoe behoedzaam of roekeloos ga je met het internet om? Belangrijke vragen en niet alleen omdat we vandaag heel wat meer van thuis uit werken. Virussen, hacking, malware, ransomware en phishing zijn reële dreigingen, maar niet iedereen heeft de technische bagage om zich daartegen te wapenen. Gelukkig voorziet de betere internetprovider opties die al je geconnecteerde toestellen beschermen tegen de meeste onlinegevaren van vandaag.

… and safety always

Internetveiligheid is echter meer dan het beschermen van gevoelige bedrijfsinformatie. Hoe gaan shoppingsites om met je gegevens bij online betalingen? Wat weten je apps allemaal van jou? Wat kan een gedreven hacker doen en hoe kwetsbaar ben jij? Hoe goed is zo’n antivirusprogramma? Zijn we te nonchalant geworden als het om onze privé-informatie gaat? Het antwoord op deze en andere vragen lees je deze weken in ons dossier ‘Snel, overal en veilig connecteren’.

