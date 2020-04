Hoe verbeter je je wifisignaal? Thomas Smolders

14 april 2020

11u35

Bron: tweakers.net/laptops 0 Multimedia In tijden waarin iedereen thuiswerkt, is er bijna niets zo irritant als een video call - of Netflixfilm, we zullen het niet doorvertellen - die plots uitvalt. Soms is dat te wijten aan een technische storing bij de provider, nog vaker gaat het om problemen die je zelf kan oplossen. In tijden waarin iedereen thuiswerkt, is er bijna niets zo irritant als een video call - of Netflixfilm, we zullen het niet doorvertellen - die plots uitvalt. Soms is dat te wijten aan een technische storing bij de provider, nog vaker gaat het om problemen die je zelf kan oplossen. Tweakers.be zocht uit hoe je dat aanpakt.

Dé boosdoener is meestal een slechte wifiverbinding, en daar zijn dan weer verschillende oorzaken voor. De volgende tips kan je zelf uitproberen, zonder dat je een technicus moet bellen of moet laten langskomen.

Zoek de ideale plek in je huis

Wifi werkt aan de hand van radiogolven, volgens hetzelfde principe als radio, televisie en heel wat andere communicatietoepassingen. De signalen die uitgestuurd worden, kunnen soms gehinderd worden door een dikke muur of andere obstakels. De eerste en misschien wel meest logische tip is dan ook om ervoor te zorgen dat je router op een goede plaats geïnstalleerd is.

Met apps als Wi-Fi SweetSpots (verkrijgbaar op iOS en Android) kan je meten waar in huis je de beste verbinding hebt. Vervolgens verplaats je je werkplek naar de plek met het beste signaal of je verplaatst je router, zodat je bereik verbetert. Algemene regels om te volgen: plaats je router liefst niet in een kast en zet hem ook niet verder dan anderhalve meter van het aansluitpunt. De kans is groot dat dit je problemen al grotendeels oplost.

Stem af op het juiste kanaal

Een andere stoorzender: nabijgelegen netwerken - van je (onder)buren bijvoorbeeld - die jouw thuisnetwerk vertroebelen omdat ze op dezelfde frequentie uitzenden. Via specifieke software, zoals Wifi Analyzer, inSSIDer of de Netgear Analytics App, krijg je zicht op hoe ‘druk’ het bij jou is. De applicaties laten zien welke netwerken er in de buurt zijn, wat hun signaalsterkte is, enzovoort. Zo ontdek je op welke kanalen er minder drukte is en kan je je router afstemmen op zo’n kanaal met minder interferentie.

Versterk je signaal

Als je groot woont of ook wifi in je tuin of op je terras wil, heb je waarschijnlijk nood aan een zogenaamde wifi-repeater. Dat toestel versterkt wifisignalen door ze op te pakken en vervolgens opnieuw uit te zenden. Als je een wifi-repeater installeert op een plek waar je nog voldoende bereik hebt, kan je het bereik van je netwerk gaan uitbreiden.

Update je hardware

Bijna alle telecomproviders hebben tegenwoordig modems met ingebouwde routers, maar toch kan het je helpen om een nieuwe router aan te schaffen en die op jouw modem aan te sluiten. Net zoals smartphones steeds beter worden, is dat ook bij routers het geval. Routers zijn onderverdeeld in de N- en AC-klasse. Die laatste is sneller en ook duurder. Let bij de aankoop van een nieuwe router vooral goed op zaken als zendvermogen en ontvangstgevoeligheid.

