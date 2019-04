Hoe 'smart' technologie jou veel geld kan besparen Ronald Meeus

03 april 2019

08u00

Bron: tweakers.net/smarthome 0 Multimedia ‘Smart’ technologie in huis maakt jouw leven niet alleen gemakkelijker, maar zorgt er ook voor dat je flink bespaart op de elektriciteits- en gasfactuur.

1. Verlichting

Zeven jaar geleden kwam Philips als eerste met slimme lampen op de proppen. Intussen volgden ook merken als Osram en Ikea en startups als Lifx. Led-lampen verbruiken meestal tien keer minder elektriciteit als een doorsnee halogeenlamp. Ze zijn ook duurzamer, want een Hue-lamp gaat vaak minstens tien jaar mee. En dan is er natuurlijk de ‘smart’-factor, die ervoor zorgt dat je ze desgewenst vanop een afstand weer kunt uitschakelen. Bekijk hier de verschillende soorten slimme lampen.

(lees verder onder de foto)

2. Thermostaat

Een andere technologie in huis die aan een ijltempo ‘smart’ werd, is de thermostaat van je verwarming. Hier vallen vooral de merken Nest (een zusterbedrijf van Google) en Tado op. Dankzij het achterliggende dashboard van hun slimme thermostaten krijg je een enorm inzicht in je energieverbruik. Bovendien heb je veel meer mogelijkheden om je verbruik heel specifiek te gaan programmeren volgens jouw noden. En dan is er die onwaarschijnlijk coole geofencing-technologie: het systeem herkent dat je onderweg naar huis bent op basis van de gps van je smartphone en zorgt ervoor dat de verwarming aanspringt. Bekijk hier de slimme thermostaten van Tado en Nest.

(lees verder onder de foto)

3. Airconditioning

Tado breidde zijn verwarmingssysteem afgelopen zomer ook uit met de ondersteuning van airco’s. Airconditioners verbruiken massief veel; je kan dus enorm besparen door ze enkel te laten werken wanneer het absoluut noodzakelijk is. Ook hier kan je de airco vanop afstand bedienen met een mobiel toestel of een laptop, programmeren of automatisch laten aanzetten door geofencing met de gps van je smartphone. Bekijk hier Tado’s Slimme Aircobediening V2.

4. Slimme schakelaars

Wist je dat je ‘domme’ toestellen zelf ‘slim’ kan maken? Dat doe je door ze in een slimme schakelaar te steken. Merken als TP Link, Elgato en Fibaro hebben dergelijke schakelaars in hun gamma. Ze moeten meestal gewoon op een bestaand stopcontact gemonteerd worden. Sluit er vervolgens een ‘dom’ toestel op aan en je kunt er vanop afstand het energieverbruik van aflezen en het ook vanop afstand uitschakelen.

Slimme schakelaars kosten zo’n 15 tot 40 euro. Voor die prijs voeg je dus onder meer je koffiezetapparaat en je oude platenspeler toe tot het internet of things. Je kan datzelfde trucje toepassen op je waterleiding: met de Sense Guard van het Duitse Grohe, een sensor die je rechtstreeks op de leiding installeert, traceer je onder meer je waterverbruik, kun je microlekkage of risico op bevriezing detecteren en kan je zelfs vanop een afstand de watertoevoer afsluiten wanneer de leiding ergens is gebroken. Je betaalt er wel al wat meer voor: zo’n 500 euro. Bekijk hier de slimme schakelaars.

(lees verder onder de foto)

5. Centraal systeem

Helemaal interessant wordt het als je alles gaat samenbrengen in een centraal systeem als ZigBee, Z-Wave of Apple HomeKit. Je kan trouwens nog een stap verder gaan door dat systeem dan weer te koppelen aan je Google Home- of Amazon Alexa-basisstation. Bekijk hier de draadloze speakers met stembediening.

Tip: Vergelijk hier alle toestellen die jouw huis slimmer maken.

(lees verder onder de foto)

Lees ook:

Google Home Hub: een slimme speaker en fotolijst in één (review)

Waarom een nieuwe koelkast (bijna) altijd goedkoper uitkomt

Slimme lampen uitgelicht: welke geven meeste waar voor je geld?