Hoe online valkuilen verschillen van de ene generatie tot de andere

Onze geconnecteerde onlinewereld brengt heel wat voordelen, maar ook enkele gevaren. En die risico’s zijn niet voor iedere generatie dezelfde. We zetten de grootste online valkuilen per generatie op een rijtje. Zo krijg je niet enkel zicht op de fouten die je kinderen of ouders maken, maar weet je meteen ook waar je zelf voor moet uitkijken.

Iedere generatie gaat op zijn eigen manier met onze alsmaar meer geconnecteerde wereld om. Er zijn verschillen in wat we ermee doen, wat we eraan toevertrouwen en hoeveel van ons dagdagelijks leven op een of andere manier online verloopt. Maar wist je dat elke generatie vaak ook zijn eigen online valkuilen telt? De ene groeide op met de eerste gevaren van het internet, de eerste hackers … of herinner jij je nog de tijd dat je altijd een computer met een antivirusprogramma kocht?

Babyboomers (geboren tussen 1945 en 1960)

Van alle generaties participeren de babyboomers het minst in de geconnecteerde wereld. Daarmee ontwijken ze automatisch al heel wat online valkuilen. Facetimen of Skypen met de kleinkinderen, de online krant lezen, … dat houdt weinig gevaren in. Maar de mailbox blijft voor hen een van de belangrijkste valkuilen. Babyboomers hebben de neiging op elke mail, inclusief spam, te drukken zonder dat ze daar de gevaren van inzien. Dat maakt hen kwetsbaar voor phishing- en malwaremails, die hen gevoelige informatie trachten te ontfutselen of zich met snode bedoelingen op hun computer/smartphone nestelen. De oplossing? Een goed antivirus programma dat ingrijpt wanneer je een dubieuze mail opent of op een louche link klikt.

Generatie X (geboren tussen 1960 en 1980)

Generatie X zag de wereld van niet-geconnecteerd naar geconnecteerd evolueren. Ze genieten van de voordelen, maar doen dat met een gezonde dosis behoedzaamheid voor mogelijke gevaren. Waar het bij hen misloopt, is bij de evolutie van online gevaren. Zo is de firewall en/of antivirussoftware die ze gisteren installeerden niet langer opgewassen tegen de hackers van vandaag. Ze denken ook te vaak dat online gevaren enkel via de computer komen aankloppen. Terwijl smartphones, tablets en andere geconnecteerde apparaten allesbehalve immuun voor hackers zijn. Daarom haalt generatie X voordeel uit een totaaloplossing die elk geconnecteerd apparaat beveiligt tegen elke nieuwe dreiging, bij voorkeur zonder dat ze daar zelf naar hoeven te kijken.

Millennials (geboren tussen 1980 en 1995)

Deze generatie werd dan wel geboren voor de wereld online ging, maar kan zich die niet meer helemaal inbeelden. Zij omhelzen daarom als geen ander de gemakken van technologie en geconnecteerd zijn. Ze werken in de Cloud en tussendoor vanop hun smartphone. Ze halen technologie in huis die naar hun stem luistert, zoals een geavanceerd deurslot. Maar daarmee creëren ze ook meer opportuniteiten voor hackers. Dat vraagt om een moeiteloze beveiliging van hun online omgeving. Een andere valkuil voor millennials is het gebruik van gratis anti-virus programma’s. Die zorgen voor een goede bescherming tegen malware maar bij het accepteren van de algemene voorwaarden geef je heel wat online privacy prijs.

Generatie Z (geboren tussen 1995 en 2010)

Dit is de eerste generatie die opgroeide in een geconnecteerde wereld. Ze kunnen zich het leven niet zonder voorstellen. Dat maakt dat van alle generaties het meest achteloos omgaan met het online delen van informatie. Over nagenoeg alles én over zichzelf. Dat leidt soms tot roekeloos gedrag, zoals pittige selfies die onbedoeld een eigen leven gaan leiden. De betere internetprovider voorziet gelukkig in opties en toepassingen om je privéfoto’s privé te houden.

