Hoe Netflix nog steeds miljoenen dollar winst maakt met de dvd mvdb

28 augustus 2018

09u46

Bron: 7s7 - Mashable - CNBC 0 Multimedia Netflix blijft stormachtig groeien, telt wereldwijd meer dan 130 miljoen abonnees en produceert haar eigen series, films en documentaires. Als louter extraatje maakt de streamingdienst nog jaarlijks tientallen miljoenen dollars winst met haar oude liefde: de dvd.

Het miljardenbedrijf ging in 1997 van start met de verhuur van dvd's per post en is in de Verenigde Staten daar nooit mee gestopt. De dienst is ook enkel ginds voorhanden. DVD.com, de Netflix-dochter in kwestie, heeft over de grote plas meer dan drie miljoen abonnees. Ter vergelijking: qua streaming-abonnementen staat de teller in de VS op meer dan 55 miljoen gebruikers.



De dvd-abonnees bestellen via de website een film en krijgen de dvd enkele dagen later in een vuurrode enveloppe thuis toegestuurd. Dit gebeurt zonder leentermijnen of boetes. Eens bekeken, doen de abonnees het schijfje opnieuw op de post. Netflix-oprichter Reed Hastings kreeg het idee toen hij begin jaren negentig een gehuurde videoband te laat inleverde en opgezadeld werd met extra kosten.

Ook al doet Netflix nagenoeg niets om de afdeling draaiende te houden, toch maakt de dvd-verhuur nog jaarlijks tientallen miljoenen winst. In het eerste kwartaal van 2018 werd een nettowinst van 56 miljoen dollar ingeschreven. De dienst is vooral populair in landelijke gebieden waar de netwerkconnectiviteit voor snel internet niet optimaal is.



Er is voorlopig geen sprake om de dvd-poot op te doeken, maar het aantal abonnees is wel in dalende lijn. Op het hoogtepunt gebruikte Netflix 50 postdistributiecentra over heel de VS. Dat aantal is inmiddels tot zeventien geslonken. Een voormalige medewerker van DVD.com gaf aan Amerikaanse media toe dat sommige mensen nog steeds betalen voor de service, ook al maken ze er al jaren geen gebruik meer van.