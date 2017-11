Hoe je de zeven minuten-limiet voor intrekken van bericht in WhatsApp kan verschalken Joeri Vlemings

17u51

Bron: Android Jefe, The Independent 0 ANP XTRA Multimedia WhatsApp rolt een nieuwe functie uit waar de gebruikers al heel lang op zitten te wachten: het intrekken van een verkeerd verzonden - meestal redelijk gênant - bericht. WhatsApp laat het voortaan toe, maar stelt wel een limiet van zeven minuten in. Daarna kan het bericht niet meer gedeletet worden. Of toch?

Volgens androidjefe.com kan je het systeem van WhatsApp verschalken om zo nog veel eerder verzonden berichten weg te halen. Het principe is eenvoudig: je hoeft alleen de klok op je smartphone aan te passen. De praktijk is een pak lastiger. Het is dus vooral een welgekomen uitweg voor wie écht pijnlijk uit de bocht ging.

Hoe ga je te werk? Je noteert de tijd waarop het bericht dat je wil 'verwijderen voor iedereen', verstuurd werd. Je zet je toestel in de vliegtuigmodus, sluit WhatsApp, en past tijd en datum in je instellingen aan naar een tijdstip dat binnen de zeven minuten na de verzending in het verleden valt. Je opent WhatsApp weer en houdt je vinger op het bewuste berichtje. Je drukt op het verwijdersymbool en selecteert 'verwijderen voor iedereen'. Daarna kan je de app weer sluiten, de vliegtuigmodus weer uitzetten en de tijdsinstellingen weer naar het heden zetten.

REUTERS

Dit wérkt, zo testte The Independent. Maar... wie verder dan een maand terug in de tijd gaat, krijgt een foutmelding van WhatsApp samen met het verzoek je onjuiste tijd te corrigeren. Je zou maximum tot ongeveer een week kunnen teruggaan in de tijd om berichten te herroepen. Vanaf dan is de kans dat de bestemmeling het bericht intussen heeft gelezen, natuurlijk ook veel groter.

Een alternatief dat androidjefe.com voorstelt, vereist enige 'voorbedachten rade'. Je kan namelijk de zeven minuten-beperking verlengen door binnen die zeven minuten de 'verwijder voor iedereen'-functie voor een bepaald bericht op te roepen én ze vervolgens te laten openstaan tot het moment waarop je beslist de boodschap in te trekken.