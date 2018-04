Hoe iedereen elkaar kan verstaan door Google David Bremmer

05 april 2018

15u30

Bron: AD 0 Multimedia Dankzij kunstmatige intelligentie is de kwaliteit van Google Translate de afgelopen twee jaar opvallend verbeterd. Barak Turovsky, baas van Google Translate, vertelt hoe de zoekgigant dat voor elkaar kreeg.

Het is een van Google’s meest gebruikte diensten: dagelijks laten een half miljard mensen 140 miljard woorden vertalen door Google Translate. Werkte de dienst bij de lancering in 2006 enkel tussen Engels en Arabisch, nu worden 103 talen ondersteund, waaronder Nederlands.

"We dekken daarmee 99 procent van de onlinepopulatie", vertelt Barak Turovsky, die sinds 2014 de leiding heeft over vertaalservice Google Translate.



Op het hoofdkantoor in Mountain View, Californië toont Turovsky één van Google’s laatste innovaties: de draadloze Pixelkoptelefoon die werkt met de dit najaar geïntroduceerde Pixel 2 smartphone. Hij vraagt de AD-verslaggever de oortjes in te doen, "Help me speak Russian" ("Help me Russisch te spreken") te zeggen en vervolgens een vraag te stellen.

'Lange tijd konden onze systemen moeilijk lange zinnen vertalen' Barak Turovsky, Google Translate

