Hoe hackbaar ben jij? Doe de test!

05 augustus 2020

Vergeet de hackers die in films en series opgevoerd worden als sympathieke rebellen die corrupte organisaties te lijf gaan. In werkelijkheid zijn het allesbehalve lieverdjes, die het vooral voorzien hebben op iedereen die onvoorzichtig omgaat met z’n computer of smartphone. Deze test vertelt je in 4 minuten hoe hackbaar jij bent en tipt meteen hoe je jezelf (nog) beter beschermt.

Wist je dat hackers online evenveel geld verdienen als drugshandelaars wereldwijd? In ons land registreerde de Belgische politie vorig jaar net geen 33.000 gevallen van informaticacriminaliteit. Dat is 29 procent meer dan in 2018. Net als de bevolking en de bedrijfswereld gaan ook criminelen duidelijk digitaal. Veilig omspringen met je gegevens is dus belangrijker dan ooit.



Heb je een internetabonnement via Telenet? Dankzij Telenet Safespot kan je rekenen op robuuste bescherming tegen cybergevaren. Niet alleen voor je computer, ook voor je smartphone, smartwatch, slimme thermostaat, camera en andere toestellen.