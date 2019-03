Hoe een robotgrasmaaier jouw leven gemakkelijker maakt Ronald Meeus

28 maart 2019

08u00

Bron: tweakers.net/huishoudtoestellen 0 Multimedia Is het jouw ultieme fantasie om je grasmaaier instructies te kunnen toeroepen vanuit je luie terrasstoel? Goed nieuws, want dat kan: de nieuwe modellen van Is het jouw ultieme fantasie om je grasmaaier instructies te kunnen toeroepen vanuit je luie terrasstoel? Goed nieuws, want dat kan: de nieuwe modellen van Robomow Husqvarna en Bosch laten zich nu ook aansturen via een slimme stemassistent. “Alexa, maai het gras maar af!”

Een paar enkelingen zijn er nog steeds op gebrand om zélf hun gras te maaien, de rest van de wereld gaat steeds meer overstag voor de robotgrasmaaier. Uiteraard was het gewoon kwestie van tijd vooraleer die dingen ook bedienbaar werden met je Amazon Echo of Google Home.

Drie merken

Het Duitse Bosch was afgelopen zomer, met zijn Indego S+, een van de eerste fabrikanten die zo’n slimme robotmaaier op de markt brachten: het toestel werkt samen met Amazon Alexa van Amazon. Robomow, een zusteronderneming van tuingereedschapsfabrikant Wolf-Garten, brengt in de loop van het jaar een aantal robotmaaiers op de markt die eveneens aangesloten zijn op dat artificieel intelligente systeem. Het merk heeft bovendien een extra module klaar waarmee bestaande robotmaaiers diezelfde verbinding kunnen maken. En de Zweedse tuingereedschapsfabrikant Husqvarna heeft zelfs een nieuwe robotmaaier op de markt, de Automower 435X AWD, die én naar Amazon Alexa én naar Google Home luistert.

Lees ook: Goede stofzuiger nodig? Dit zijn onze aanraders

(lees verder onder de foto)

Slimmer en slimmer

We leven in een tijdperk waarin we toch al héél zoetjesaan beginnen over te gaan naar stembesturing van onze apparaten. Er bestaan zo al tienduizenden verschillende toestellen waarin Google Home of Amazon Alexa zit. Met robotmaaiers wordt daar alvast een nieuwe categorie aan toegevoegd. Sowieso worden de maaiers in kwestie zelf ook slimmer en slimmer: het systeem achter Bosch’ Indego S+ analyseert bijvoorbeeld lokale internetdata zoals temperatuur en neerslag, en berekent op basis daarvan het perfecte moment voor de volgende automatische maaibeurt. Bekijk hier andere Bosch Indego robotmaaiers.

Bovendien zijn de toestellen via Amazon Alexa of Google Home meteen ook geïntegreerd in een breder ‘smart home’-systeem, zodat hun computerintelligentie de komende jaren alleen maar zal toenemen. Nu moet u de robotmaaiers nog toeroepen dat ze hun werk mogen onderbreken wanneer u eventjes van de zon wilt genieten of de kinderen buiten willen spelen. Binnen enkele jaren zijn ze mogelijk in staat om die afweging zelf te maken.

Tip: Vergelijk hier de prijzen en specificaties van alle robotgrasmaaiers.

Lees ook:

Review - Google Home Hub - Slimme speaker en fotolijst in één

Dit zijn de meest energiezuinige huishoudtoestellen

Vier redenen om over te schakelen op een slimme koelkast