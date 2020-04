Hoe de grote smartphonemerken de consument compleet gek maken Ronald Meeus

Bron: tweakers.net/smartphones 0 Multimedia Het is ieder voorjaar weer vaste prik: de grote merken lanceren opnieuw een lading topsmartphones, met betere schermen en betere camera’s en betere accu’s. De technologische wedloop wordt tot op het tandvlees uitgevochten. Soms lijkt het wel een beetje alsof ze iets belangrijks vergeten: wat heeft de consument er allemaal nog aan? Het is ieder voorjaar weer vaste prik: de grote merken lanceren opnieuw een lading topsmartphones, met betere schermen en betere camera’s en betere accu’s. De technologische wedloop wordt tot op het tandvlees uitgevochten. Soms lijkt het wel een beetje alsof ze iets belangrijks vergeten: wat heeft de consument er allemaal nog aan? Tweakers.be belicht de huidige situatie.

Dat Samsung heer en meester is op de smartphonemarkt, wilde de Koreaanse gigant er eind februari wellicht nog eens extra inwrijven door niet één, maar viér nieuwe smartphones te lanceren. Van de Samsung Galaxy S20, de opvolger van de vorig jaar gelanceerde Samsung Galaxy S10, stelde het bedrijf drie versies voor. En die waren allemaal superieur aan zowel hun voorganger als aan de meeste van hun concurrenten. En dan was er ook de gedurfde Galaxy Flip Z, een plooibare versie van de aloude ‘mosselschelp’-smartphones.

Vooral de S20 Ultra gooide hoge ogen, met zijn luxueuze features en met een voorlopig ongeëvenaarde batterij van vier cameralenzen. De prijs zou je ook ongeëvenaard kunnen noemen: voor minder dan € 1.350 vind je er geen. Straf, want nog geen vijf jaar geleden maakte de hele wereld zich vrolijk dat Samsung een prijskaartje van 1.000 euro op de Galaxy S6 durfde te plakken. Bekijk hier de Samsung smartphones.

Marktaandelen

De grote smartphonemerken hebben - kort samengevat - de consument compleet gek gemaakt. En Samsung blijft daar heer en meester in, maar de titanenstrijd aan de top is hard.

Volgens de recentste cijfers van marktstudiebureau Gartner sleet de Koreaanse gigant vorig jaar liefst 296 miljoen smartphones, waardoor het bedrijf een marktaandeel van een massieve 19 procent in handen houdt. Bedenk wel dat daar een hele hoop toestellen van € 200 euro in meegeteld zijn.

Apple, de voormalige tweede op de markt, zag in 2019 zijn marktaandeel zakken naar 12,6 procent van de markt, met 193 miljoen verkochte iPhones.

De Chinese fabrikant Huawei blijft het lastig hebben met het feit dat het geen officiële Android-versies meer op zijn smartphones mag installeren

De tweede plaats werd ingenomen door Huawei, wiens P- en Mate-smartphones de afgelopen jaren heel wat gebruikers verlekkerden. De Chinese fabrikant klom met 240 miljoen smartphones naar de tweede positie, met een marktaandeel van 15,6 procent.

Huawei kwam ondertussen natuurlijk wel in woelige wateren terecht. De Chinese fabrikant blijft het lastig hebben met het feit dat het geen officiële Android-versies meer op zijn smartphones mag installeren, want Amerikaanse bedrijven - waaronder Google - mogen op ordonnantie van de Amerikaanse overheid geen zaken meer doen met Huawei.

Vacuüm

Huawei heeft een ambitieus plan klaar om de consument naar een soort eigen ecosysteem te loodsen, gebaseerd op een zelf bijeen geharkte open source-versie van Android. Ze startten ook een eigen downloadwinkel die, volgens Huawei zelf, 400 miljoen actieve gebruikers per maand telt. Het is daarmee de derde grootste mobiele downloadwinkel na Google Play en Apples App Store.

Wat als de Chinezen, met vereende krachten, dat ‘derde ecosysteem’ dan toch ineens op gang krijgen?

Experts zeggen wel dat de kans reëel blijft dat Huawei consumenten verliest door het gedoe, en dat er dus een vacuüm zal ontstaan op de derde positie. Een paar gedoodverfde tafelspringers staan duidelijk klaar om daar een charge op te doen. Oppo, een andere Chinese fabrikant, schitterde zopas met zijn luxueuze Oppo Find X2. Sony bracht in de marge van het afgelaste Mobile World Congress in Barcelona de al even sterk tot de verbeelding sprekende Xperia 1 II uit. En ook OnePlus heeft ongetwijfeld nog wat in zijn mouw zitten om dit jaar te lanceren.

Huawei geeft zich nog niet gewonnen, en voerde onlangs een misschien wel briljante zet uit door een samenwerkingsverband te sluiten met andere Chinese merken als Xiaomi, Oppo en Vivo. Apps die je op de Huawei Mate 30 Pro en de aankomende P40 installeert, zullen ook op toestellen van die twee fabrikanten werken. Wat als de Chinezen, met vereende krachten, dat ‘derde ecosysteem’ dan toch ineens op gang krijgen? Spannend!

