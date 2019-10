High-end smartphone of een tussenmodel? Zo maak je de beste keuze Ronald Meeus

24 oktober 2019

11u00

Bron: tweakers.net/smartphones 0 Multimedia De toptoestellen onder de smartphones kosten vaak 500 euro of meer, met bekende uitschieters boven de 1.000 euro. Geen zin om zoveel geld uit te geven? Bekijk dan eens de midrange modellen: smartphones die een pak minder geld kosten.

Wie de smartphonemarkt een beetje volgt, weet dat de grootste merken (Apple, Samsung, Huawei) elkaar voortdurend de loef proberen afsteken met hun vernieuwde topmodellen. De schermen zijn steeds weer iets mooier, de camera’s veelvuldiger en beter, de interne hardware sneller... De prijs is er dan ook vaak naar: voor topmodellen van de grote merken betaal je tegenwoordig minstens 500 euro, voor de Pro- en Plus-varianten van die smartphones rond de 1.000 euro.

Naar de midrange

Niet voor niets worden die topmodellen ‘flagship phones’ (vlaggenschepen) genoemd. Ze voeren een hele vloot van andere toestellen aan die door dezelfde fabrikant op de markt worden gebracht. Die werken vaak grotendeels met dezelfde technologie en worden aan een bredere waaier aan prijzen aangeboden.

Onder de midrange of de middenklasse zitten dan de toestellen die onder de 500 euro hangen. Je betaalt minder, maar je moet ook toegevingen doen op vlak van hardware en functies.

Tip: Bekijk hier de beste midrange smartphones onder 500 euro.

Waar wil je op besparen?

Als je interesse hebt in middenklassesmartphones, maak je voor jezelf best uit waar je precies op wilt beknibbelen. De allersnelste SoC (System on a Chip, de hedendaagse benaming voor de centrale processor in een smartphone) is niet altijd nodig. Misschien hoef je ook niet zo nodig een camera van topniveau, maar heb je wel graag een mooi scherm?

De Samsung Galaxy A50 (€ 264) geldt als een goede midranger. Hij heeft een prima scherm, met een resolutie van 2340 op 1080 beeldpunten, en verder een prima accuduur (met een accu van 4.000 milliampère). Maar de drie camera’s achteraan halen dan weer net een voldoende. Ook in de afwerking is de A50 een toonbeeld van wat je mag verwachten bij een mid-range-smartphone: zijn bast voelt veel minder luxueus aan. Bekijk hier de Samsung Galaxy A50.

(lees verder onder de foto)

Chinese merken boven

Als algemene tip kunnen we meegeven: als je op zoek bent naar een betaalbare smartphone en toch nog goede functies wil, kijk dan ook eens naar de smartphones van Chinese merken als Xiaomi, Oppo en Honor. Vooral die eerste fabrikant doet erg goed zijn best om knallende features voor een redelijke prijs naar de consument te brengen.

Zo is de recente Xiaomi Mi 9T Pro (€ 379) echt een prima ‘Pro’-smartphone, met snelle hard- en software, een veelzijdige cameraset-up en een prima accuduur, en dat allemaal voor de prijs van een middenklassetoestel. Maar ook hier moet de besparing ergens gecompenseerd worden. Dit toestel is dus niet waterdicht, kan je niet draadloos laden en ook de opslagcapaciteit valt niet uit te breiden. Bekijk hier de Xiaomi Mi 9T Pro.

(lees verder onder de foto)

Lite-versies

Een laatste tip: hou de lite-versies van de topmodellen in de gaten. Vaak zit in die toestellen hardware die amper verschilt van de grote broers; denk bijvoorbeeld aan de uitstekende Huawei P30 Lite of de Google Pixel 3a.

Ook hier is het opletten waar je accenten liggen: bij de P30 Lite zijn de camera’s bijvoorbeeld quasi hetzelfde, maar is de accuduur minder goed. En bij de Google Pixel 3a krijg je dan weer een tragere SoC. En ook: niet alle lite-versies zitten in het midrangesegment: voor de Samsung Galaxy S10e betaal je nog altijd een flink pak meer dan 500 euro.

Tip: Bekijk hier de beste midrange smartphones onder 500 euro.

Lees ook:

Google Pixel 4 en 4 XL - Een radar, een telelens en een lagere prijs

Een krachtige batterij is een van de belangrijkste dingen voor een smartphone: dit zijn de 5 beste

De nieuwe OnePlus 7T: middenklasser met troeven én mankementen