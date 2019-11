Het is Black Friday: de beste tech koopjes redactie

29 november 2019

08u00

Bron: tweakers.net/smartphones 0 Multimedia Hoewel veel winkels en merken ons al een hele week bombarderen met top-of-the-line verwacht - kan vandaag vaak écht wel een slag slaan. Hoewel veel winkels en merken ons al een hele week bombarderen met Black Friday-kortingen , is het voor bepaalde elektronicaproducten wel degelijk aan te raden dat je wacht tot de dag zelf, omdat de meeste merken dan echt gaan stunten met hun prijzen. Wie al een tijdje aast op een nieuwe gameconsole, smartphone of televisie - en geenverwacht - kan vandaag vaak écht wel een slag slaan.

1. Gameconsole

Een spelconsole als de PlayStation 4, Xbox One of Nintendo Switch is een klassiek toestel waarvoor consumenten mentaal een budget bepalen dat net een eindje onder de richtprijs ligt. Tijdens Black Friday is de kans groot dat de huidige generatie consoles aan kortingen wordt verkocht, zeker omdat de volgende generatie van de PlayStation en Xbox inmiddels in het verschiet ligt. Bekijk hier de gameconsoles.

Onze tip: Sony PlayStation 4 Slim 500GB: van € 289 naar € 189 (35% korting)

2. Smartphone

Black Friday-weekend is ook een ideaal moment om je die nieuwe smartphone waar je al een tijdje op aasde aan te schaffen. Verwacht wel niet te véél: de toppers van de grote topmerken ga je waarschijnlijk niet ineens aan sterk verminderde prijzen terugvinden, je zal het vooral moeten doen met de wat mindere goden uit de smartphonewereld. Bekijk hier de smartphones.

Onze tip: Motorola Moto E6 Plus: van € 144,99 naar € 99 (31% korting)

3. Televisietoestel

Ook in televisieland kan je serieuze deals scoren als je je verwachtingen niet al te ambitieus instelt: ook hier zal het niet gaan om de enorm gegeerde (en vaak enorm prijzige) topmodellen, maar als je op zoek bent naar een tweede tv - voor de slaapkamer of het kot van zoon- of dochterlief - kan je nu een slag slaan. Bekijk hier de televisies.

Onze tip: Sony KD-65XG8599: van 1.599 naar 1.298 (31% korting)

4. Koptelefoon

De aankoop van een nieuwe koptelefoon proberen we zelf heel vaak uit te stellen tot er een echt forse deal passeert, want voor een draadloos toestel met noise cancelling leg je vaak toch al een stevig bedrag neer (250 tot 400 euro). Als daar 50 euro vanaf kan, is het meteen nice to have. Bekijk hier de koptelefoons.

Onze tip: Sony MDR-XB950B1: van € 93,99 naar € 69 (27% korting)

5. Smart speakers

Slimme assistenten zijn een beetje gelijkaardig aan koptelefoons: je hebt ze minder ‘nodig’ dan pakweg een televisie of smartphone, en dus zijn die soms stevige prijzen toch een belemmering om effectief een aankoop te overwegen. Maar elke tech liefhebber zal het beamen: zo’n slimme speaker is toch leuk om in huis te hebben. Bekijk hier de slimme speakers.

Onze tip: Google Nest Mini Wit: van € 59 naar € 35 (35% korting)

Check deze pagina op technologiesite Tweakers.be voor alle beste Black Friday-deal

Lees ook:

Sony AG8-oled-tv: schitterende oled-tv met ingebouwde speakers

iPhone 11 te duur? Deze Android modellen zijn minder prijzig en even goed

De beste elektrische tandenborstels: dit zijn de toppers volgens onze specialist