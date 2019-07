Het einde van de spiegelreflex? Systeemcamera's worden populairder Ronald Meeus

15 juli 2019

10u00

Bron: tweakers.net/camera 1 Multimedia Ingebouwde camera’s in smartphones zijn er de afgelopen jaren stevig op vooruitgegaan wat beeldkwaliteit betreft, maar ze doen nog altijd zwaar onder voor de echte camera’s, hetzij de Ingebouwde camera’s in smartphones zijn er de afgelopen jaren stevig op vooruitgegaan wat beeldkwaliteit betreft, maar ze doen nog altijd zwaar onder voor de echte camera’s, hetzij de klassieke spiegelreflexcamera of de systeemcamera . Vooral die laatste hebben de afgelopen tijd enorm aan populariteit gewonnen.

Spiegelreflexcamera’s, die werken via een interne constructie met spiegels waardoor je via de zoeker rechtstreeks door de lens kunt kijken, worden nog altijd gezien als dé top onder fotografiepuristen. Maar, systeemcamera’s - waarbij één goeie beeldsensor het werk van die spiegeltjes overneemt binnen in de bast van het toestel - hebben de afgelopen jaren zo’n enorme kwaliteitssprong gemaakt, dat de twee types inmiddels echt wel aan elkaar gewaagd zijn. Er zijn ook overtuigende signalen die aangeven dat de systeemcamera het binnen enkele jaren gewoon van de spiegelcamera overneemt.

Fysieke grenzen

Een van de redenen daarvoor is dat de spiegelreflexcamera stilaan tegen zijn eigen fysieke grenzen botst, zowel op het vlak van autofocus als wat de burstsnelheid betreft (voor het nemen van meerdere, supersnel op elkaar volgende beelden). In beide gevallen zit de spiegel eigenlijk in de weg. Dat maakt dat systeemcamera’s zich kunnen blijven ontwikkelen, terwijl de grens van de spiegelreflex zo goed als bereikt is.

Genoeg reden om je spiegelreflexcamera van de hand te doen? Nog net niet, maar er zijn ook al andere redenen om voor een systeemmodel te kiezen. Contrastdetectie bijvoorbeeld. Op basis van het binnenkomende beeld dat door de sensor van een systeemcamera wordt geregistreerd, wordt scherpgesteld van het begin tot het eind, totdat het grootste contrast wordt bereikt; dan is de opname scherp.

Elektronische zoeker

Ook de elektronische zoeker speelt een rol. Een belangrijk voordeel van de systeemcamera bij video is dat je tijdens het filmen gewoon die zoeker kunt blijven gebruiken. Bij een spiegelreflex kan dat niet, doordat de spiegel is opgeklapt. Je bent dan verplicht om het lcd-schermpje achteraan te gebruiken en dat is in veel gevallen niet ideaal. Dat geldt bijvoorbeeld bij fel zonlicht, maar ook omdat je via de zoeker gewoon beter zicht hebt en niet wordt afgeleid door de buitenwereld. Bovendien is filmen via de zoeker stabieler.

Doordat de sensor gebruikt wordt voor autofocus, kun je er ook meer mee doen. Gezichtsherkenning is een functie die we al enkele jaren kennen. Dat komt de scherpstelling ten goede doordat de camera gezichten prioriteit geeft. Het is zelfs te koppelen aan een bepaald persoon, door diens unieke kenmerken op te slaan.

Een belangrijk voordeel van de elektronische zoeker bij een systeemcamera is ook dat je van tevoren exact ziet hoe je foto eruit komt te zien: je krijgt een concrete indruk van de belichting, witbalans en scherptediepte, nog voordat je de foto gemaakt hebt.

Nadelen

Hoewel de resolutie van elektronische zoekers is toegenomen, is het detail nog altijd lager dan bij een optische zoeker. Ook is er soms sprake van lichte vertraging, doordat het beeld moet worden opgebouwd. Voor natuurfotografen zijn systeemcamera’s momenteel nog iets minder geschikt. Tenminste, als je graag continu door de zoeker kijkt in afwachting van het juiste moment. Met een systeemcamera kost dat energie en zal het ertoe leiden dat je eerder accu’s moet verwisselen dan met de optische zoeker van een spiegelreflexcamera. Het lensaanbod van systeemcamera’s is ook nog lang niet zo uitgebreid als dat van spiegelreflexcamera’s. Ze zijn nog betrekkelijk nieuw en aangezien fabrikanten nieuwe objectieven moesten ontwikkelen, is het aanbod beperkt.

