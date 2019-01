Het beste van techbeurs CES vind je binnenkort al in de winkel

Ronald Meeus

14 januari 2019

08u00

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Op de Consumer Electronics Show in Las Vegas worden er jaarlijks duizenden nieuwe tech-producten voorgesteld, maar vaak is het nog lang wachten voordat die bij ons op de markt komen. De volgende vier nieuwigheden mogen we de komende twee maanden wel al in de winkel verwachten.

Sony-platenspeler met Bluetooth (april, prijs nog niet bekend)

Goed nieuws voor liefhebbers van vinyl die toch ook hedendaags gebruiksgemak willen: je hoeft niet langer te prutsen met kabels en versterkers. Sony stelde tijdens CES een platenspeler met bluetoothconnectiviteit voor. Het toestel stelt je in staat om vinyl te beluisteren via een draadloze hoofdtelefoon of bluetoothluidspreker. De PS-LX310BT laat zich via de speciale bluetoothknop eenvoudig koppelen aan een draadloze speaker of hoofdtelefoon. Sony laat trouwens wel de optie open om toch bekabeld aan te sluiten: voor versterkers die alleen op lijnniveau kunnen worden aangesloten, is een ingebouwde phono-voorversterker aanwezig. Vergelijk hier de prijzen van de beste platenspelers.

(lees verder onder de foto)

Acer Swift 7 (april, vanaf € 1.799)

Stijlvol en licht. Dat zijn de codewoorden van de Acer Swift laptops, die in 3 verschillende soorten uitgebracht worden: de Swift 3, 5 en 7. De Swift 7 was de eerste laptop die dunner was dan een centimeter. De net nieuw voorgestelde versie heeft een 14"-scherm (35,5cm) met dunne randen aan alle kanten. Omdat er ook aan de onderkant geen dikke rand meer is, is de laptop in het geheel een stuk minder diep dan gebruikelijk. Het scherm heeft een resolutie van 1920x1080 pixels en is afgewerkt met een laag Gorilla Glas 6. Het woord licht gebruiken is een understatement: deze nieuwe Swift 7 weegt maar 890 gram! Dat is nog eens flinke besparing op het model van vorig jaar, dat 1,2 kilogram weegt. De processor, de motor van de laptop, is de Core i7-8500Y; een dualcore met een kloksnelheid van 1,6GHz. Volgens de fabrikant gaat de Swift 7-laptop tien uur mee op een acculading. Bekijk hier alle Acer Swift-modellen.

(lees verder onder de foto)

Sony Glass Sound-speaker (mei, € 600)

Nog eentje van Sony: de LSPX-S2 Glass Sound Speaker. Dat is een design luidspreker van ‘organisch glas’ (plexiglas) met audio in hoge resolutie. De glazen behuizing trilt mee met de geluidsgolven. In combinatie met Sony’s Advanced Vertical Driver-technologie levert dat volgens de fabrikant “kamervullend geluid op dat in 360° wordt weergegeven”. De draadloze luidspreker heeft verder ook een Push & Play-functie om de meest gedraaide nummers van Spotify Connect te streamen, zonder dat je deze eerst hoeft op te zoeken. De oplaadbare accu van het apparaat zingt het zo’n acht uur uit. Om een rustgevende sfeer te creëren kan je de LSPX-S2 instellen met kaarslichteffect. Vergelijk hier de best beoordeelde draadloze speakers.

(lees verder onder de foto)

Withings Move ECG (voorjaar, € 129,95)

Het Franse Withings kennen we vooral van gezondheidstechnologie. Op CES stelde het merk zijn Move-horloges voor. Met de duurdere Move ECG kan je zowaar - een beperkte vorm van - een elektrocardiogram maken, maar ook het ‘gewone’ Move-horloge is niet mis. Ze zien eruit als een klassiek horloge, maar dan wel met een derde wijzer die je in een oogopslag laat zien hoeveel stappen je al zette. De fabrikant gaat ook prat op de allerlangste batterijduur - volgens hen gaat de batterij 18 maanden lang mee. Verder werken de horloges zoals andere activity trackers: stappen, beweging en hoogte worden gemeren en kan je consulteren via een gekoppelde app. Bij de ECG-versie zit er een extra meetpunt in het bandje. Bekijk hier alle producten van Withings.

(lees verder onder de foto)

Lees ook:

Lees hier alle reviews, previews en nieuwtjes van op CES

Fitter worden in 2019? Deze 5 gadgets helpen écht

Zo vind je de beste elektronicakoopjes tijdens de solden