Helft van goedkope USB-laders is onveilig: "Gevaar voor elektrische schokken en brand"

22 februari 2018

08u38

Bron: NB 3 Multimedia Ben je de lader van je smartphone of tablet kwijtgeraakt? Dan koop je toch gewoon een nieuwe. En dat hoeft niet eens eentje van het officiële merk te zijn, want online kan je ze veel goedkoper vinden. Al is dat volgens Test-Aankoop niet altijd een goed idee: volgens een test is de helft van de goedkope USB-laders onveilig.

Koop je bij Apple een oplader + kabel, dan ben je minstens 35 euro kwijt. Bij een Samsung-lader is dat ook minstens 20 euro. Maar als je buiten de officiële merken gaat kijken, heb je vaak al voor minder dan 10 euro een exemplaar te pakken. Je zou dan toch gek zijn om die niet te nemen, toch?

Uit een onderzoek van Test-Aankoop blijkt echter dat voorzichtigheid geboden is. Ze kochten 51 laders aan en gingen na hoe veilig die precies waren. Conclusie: heel wat aankopen vertoonden mankementen, en dan vooral in de Apple-categorie. Daar bleek zowat vier op de vijf laders niet in orde. Bij de universele laders was dat 40 procent, bij Samsung een op vier.

Niet te gierig

Vaak was het primaire stroomcircuit onvoldoende gescheiden van het secundaire, waren de onderdelen van mindere kwaliteit of was de assemblage niet goed uitgevoerd. Gevolg: een reële kans op elektrische schokken, oververhitting of vonken. Zo kan er zelfs brand ontstaan.

Hoe je zo'n onveilige lader kan vermijden? Wees niet te gierig, want vooral onder de tien euro loopt het fout. Daar bleken 17 van de 26 laders, vaak merkloze gevallen uit buitenlandse webshops, niet in orde. Ga ook niet af op het CE-logo of positieve reviews, want die geven geen enkele garantie.