Heeft smartphonegigant Huawei gevoelige technologie doorgespeeld aan Iran? Amerikaanse gerecht start onderzoek

25 april 2018

17u18

Het Amerikaanse Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar de Chinese smartphone- en netwerktechnologiegigant Huawei. Dat meldt de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden.

Het onderzoek, dat de handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China weer kan laten oplaaien, zou gaan over de vraag of Huawei gevoelige technologie heeft doorgespeeld aan Iran. Dat is in strijd met aan Iran opgelegde handelsrestricties. Het is onduidelijk welk bewijs justitie tegen Huawei heeft. Het Chinese bedrijf weigerde commentaar de krant commentaar.

Gegevens smartphonegebruikers

De VS hebben het in bredere zin al langer op Huawei gemunt. De Amerikanen betichten het concern van te nauwe banden met de Chinese overheid, waardoor gegevens van smartphonegebruikers makkelijk ingezien zouden kunnen worden. Telefoons van Huawei zijn om die reden in de VS nauwelijks te krijgen.

Handelsverbod

De kleinere Chinese smartphonemaker ZTE werd vorige week door het Amerikaanse ministerie van Handel gestraft voor het doorspelen van technologie aan Iran. Dat kwam ZTE te staan op een handelsverbod van zeven jaar met Amerikaanse bedrijven.

Dat verbod levert ZTE flinke problemen op, omdat het nu onder meer processors afneemt van Qualcomm en het besturingssysteem Android van Google. Vooral voor Android zijn niet veel volwaardige alternatieven. Huawei draait overigens ook op Android, maar maakt gebruik van processors van eigen makelij.