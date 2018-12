Hebt u last van de “selfie-pols”?: te veel selfies maken, leidt tot pijnlijke pols bvb

28 december 2018

12u41

Bron: Daily Mail 0 Multimedia “Het nemen van te veel selfies kan leiden tot een pijnlijke pols.” Daar waarschuwt Levi Harrison, een Californische arts, voor. De zogenoemde “selfie-pols” zorgt ervoor dat je een verdoofd en tintelend gevoel in de pols en vingers krijgt. Maar de behoefte om steeds de perfecte selfie te maken, veroorzaakt meer dan alleen maar polsproblemen.

Het overbuigen van de pols naar binnen toe kan voor scherpe pijnen zorgen. Levi Harrison, een orthopedisch chirurg uit San Francisco, vertelde aan de Amerikaanse nieuwszender KABC News dat hij steeds meer patiënten ziet met het carpaal tunnelsyndroom, zoals hij de aandoening beschrijft. Bij dat syndroom raakt de middelste zenuw in de pols gekneld. “De zenuw ontsteekt, met een tintelend en verdovend gevoel tot gevolg”, aldus Harrison.

Jonge vrouwen en tienermeisjes

Volgens Harrison zal de pijn verlichten door je gsm vast te houden zonder de pols al te veel te buigen. Maar ook het gebruik van een selfiestick kan een goede oplossing bieden. Hij laat zijn patiënten oefeningen doen om hun pols te laten genezen. Zo moeten ze hun pols draaien met een open en gesloten vuist of moeten ze hun hand naar voren en achteren zwaaien.

Volgens Harrison treft die aandoening vooral jonge vrouwen en tienermeisjes. In september maakte zelfs Kim Kardashian, die een fotoboek van haar selfies publiceerde, tijdens een aflevering van “Keeping Up with the Kardashians” bekend dat ze van haar artsen een tijdje geen selfies meer mocht nemen omdat ze te veel last had van haar pols.

Doden

Maar de behoefte om op elk moment het perfecte beeld vast te leggen kan meer veroorzaken dan alleen maar polsproblemen.

Volgens het Boston Medical Center gaan tienermeisjes steeds vaker plastische chirurgie laten uitvoeren. Dat is te wijten aan de selfiefilters. Ze zijn zo gefocust op hun uiterlijk en beseffen vaak niet dat zulke foto-apps een valse werkelijkheid creëren.

Een studie van het All India Institute of Medical Sciences in New Delhi toonde zelfs aan dat er tussen oktober 2011 en november 2017 wereldwijd meer dan 250 mensen stierven tijdens het maken van een selfie. In India vielen de meeste doden, gevolgd door Rusland, de Verenigde Staten en Pakistan.

Bekijk ook:

Keizerspinguïns nemen selfie op Antarctica

Wilde olifant bezorgt student selfie van zijn leven

Meer over Levi Harrison

gezondheid