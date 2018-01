Hands-on met de HTC U11 life: vlotte budgettelefoon met Android One, knijpfunctie en uitstekende oortjes Steven Alen

Wie zoekt naar een snelle budgettelefoon die erg comfortabel in de hand ligt, moet zeker de HTC U11 life eens onder de loep nemen. Hij draait op Android One en scoort uitstekend qua prijs/kwaliteit.

De U11 life is met een adviesprijs van 349 euro het goedkopere broertje van HTC's vlaggenschepen U11 en U11+, die je momenteel vindt voor respectievelijk ongeveer 550 en 750 euro. Een van de grootste verschillen is dat hij draait op Android One, de 'pure' versie van het besturingssysteem zonder de softwareschil die fabrikanten erover leggen. Dat merk je sterk bij de U11 life, die heel vlotjes reageert en zonder vervelende poespas te bedienen valt. Maak je echter geen illusies, want zo snel als een dubbel zo dure variant met 'bloatware' gaat ie natuurlijk niet. Maar toegegeven: hij doet hij het soms wel zo lijken, wat veel zegt over het gebruiksplezier.

sam

Je krijgt met deze besturingssoftware standaard je homescherm, dat je naar links kan swipen voor je Google-zoekfunctie en een gepersonaliseerde feed. Onderaan heb je de vertrouwde 'appschuif' die je omhoog kan swipen, bovenaan het bekende menu om wifi, data en je zaklamp in en uit te zetten. Werkt allemaal supervlot, net als het instellingenmenu. Een van de grootste voordelen van Android One is trouwens dat je zeker twee jaar na de lancering updates van het besturingssysteem krijgt, en drie jaar beveiligingsupdates.

rv

Knijpen, plonsen en uitstekende oortjes

De telefoon beschikt over enkele extraatjes die je misschien alleen bij duurdere telefoons zou verwachten, zoals de Edge Sense-technologie. Je kan in de telefoon knijpen, en zowel aan 'kort knijpen' als 'lang knijpen' kan je vlot een functie toewijzen. Een foto maken, je zaklamp inschakelen of de wifi aanzetten? Het kan allemaal, en nog veel meer. De functie reageert wel niet zo precies als bij de grote broers.

De telefoon reageert op knijpbewegingen (en het menu bevat enkele tikfouten).

Cool is ook dat de U11 life een IP67-norm voor water- en stofbestendigheid heeft, waardoor hij volledig stofdicht is en ook een plons in de pot zeker overleeft. HTC stopt er ook de uitstekende Usonic-oortjes bij, die je oor scannen en zo het geluid optimaliseren voor opvallend heldere bassen. Een adapter voor een mini-jack krijg je er in tegenstelling tot bij de duurdere broers niet bij. Zonder oortjes klinkt de speaker onderaan vrij schel, met weinig bas. De smartphone beschikt onderaan het scherm ook over een goed werkende vingerafdrukscanner, naast de bekende knoppen voor 'terug' en 'menu'.

sam

Prima grip

Dat scherm is een 5,2 inch groot Super lcd-scherm van Gorilla Glass met een resolutie van 1920 x 1080 pixels. Het grootste nadeel is dat het niet zo helder kan schijnen als veel concurrenten, wat lastig kan zijn in de zon.

Aan de zijkanten zitten vrij brede, afgeronde randen waardoor de telefoon opvallend goed in de hand ligt. Het acrylglas aan de achterkant is wel vrij glad, en is een vlekkenmagneet. De U11 life weegt met 142 gram vrij weinig en meet 149,09 x 72,9 x 8,1 mm.

Foto's

Op het vlak van fotografie zit de telefoon op dezelfde lijn: prima voor de prijs, maar met compromissen ten opzichte van de grote broers. Zowel vooraan als achteraan zitten 16 megapixelcamera's met een diafragma van f/2.0: dat klinkt stevig, maar bij weinig licht gaan ze sneller korrelen dan de diafragma's van f/1.7 op de vlaggenschepen.

Bij schemerlicht zie je het grootste verschil tussen de camera van de U11 life (links) en toppers zoals de U11+ (rechts).

Qua functionaliteiten zit de camera wel snor, inclusief panoramaselfies, slow-motionbeelden, hyperlapse, een pro-modus... Ook de HDR Boost is een stevige plus, en het 'opmaak'-snufje maakt je selfie iets minder lelijk. De smartphone neemt video op in 1080p.

Ten slotte

De telefoon draait op een zuinige Qualcomm Snapdragon 630-soc, een octacore met vier A53-kernen op 2,2 GHz en vier A53's op 1,8 GHz. Hij beschikt over 3 of 4 GB RAM en 32 of 64 GB opslagruimte, uitbreidbaar met een geheugenkaartje. De batterij heeft een bescheiden capaciteit van 2.600 mAh, maar dankzij de zuinige chip valt het verbruik goed mee. De U11 life is alleen als singlesim beschikbaar in het blauw en het zwart.

rv