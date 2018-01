Hands-on met de HTC U11+: een van de beste en mooiste smartphones van het moment krijgt grote broer Steven Alen

20u34 29 rv Multimedia HTC heeft zijn U11-vlaggenschip een upgrade gegeven met een krachtigere batterij en een groter scherm. En dat laatste ziet er prachtig uit. Maak kennis met de HTC U11 +, een Android-smartphone om mee gezien te worden.

HTC pakt uit met een extra lang Super-LCD6-scherm met een verhouding van 18:9 en een resolutie van 2880 x 1440 pixels. Toch maakt het 6 inch grote scherm de U11 Plus niet veel groter dan de U11, die een scherm van 5,5 inch bevat. Zoals de concurrentie strijdt HTC namelijk tegen de bezels, de randjes die het scherm omringen. Die worden kleiner, waardoor meer ruimte overblijft voor het scherm zelf. Meer precies zijn de afmetingen 158.5 x 74.9 x 8.5 mm voor de U11+ tegenover 53.9 x 75.9 x 7.9 mm voor de HTC U11. Het scherm biedt veel contrast en heel donker zwart, maar het is met een maximale stand van 300 nits wel niet het helderste op de markt.

Allemaal glas

Het Gorilla Glass bedekt heel de voorkant (en achterkant) van de U11 Plus, met uitzondering van kleine openingen bovenaan voor de frontcamera en een luidspreker. Onderaan vind je geen fysieke knoppen, wel een strook die de USB C-opening en nog een luidspreker bedekt. De kleuren spatten van het scherm en die extra ruimte blijkt onder meer heel handig wanneer je fotografeert. Naast beelden met een verhouding van 4:3 en 16:9 kiek je ook langere 18:9-foto's die bijvoorbeeld landschappen mooi tot hun recht laten komen. Ondanks het glas heb je een stevige grip, ook zonder de bijgeleverde clearcase.

Het enige nadeel van het scherm is dat die lengte je parten kan spelen wanneer je je telefoon met één hand wil bedienen. Het is natuurlijk mogelijk je toetsenbord aan de linker-of rechterkant van je scherm te zetten, waardoor je zelfs met korte vingers aan alle toetsen kunt. Maar dan valt toch op dat het zwaartepunt van de telefoon door de lengte redelijk hoog zit, zeker wanneer je net de (uitstekende) vingerafdrukscanner hebt gebruikt om de telefoon te ontgrendelen. Die scanner zit namelijk achteraan onder de camera, waardoor je de telefoon normaal gezien met je wijsvinger ontgrendelt. Je moet dan je grip verplaatsen om te beginnen typen, en dan krijg je weer te maken met dat zwaartepunt. Waarschijnlijk went het wel, en wie per se een smartphone wil bedienen met één hand, kiest best eentje met een kleiner scherm.

rv

Hardware

HTC meldt ook dat de twee luidsprekers zo'n 30 procent luider kunnen dan die van de voorganger, ook met een verbeterde bas. Ze klinken opvallend helder, maar test dat aub niet uit op het openbaar vervoer. Gebruik liever HTC's geweldige Usonic-USB-oortjes die opnieuw meegeleverd worden en die je oren 'scannen' voor een zo goed mogelijk geluid. Ja, het klinkt als een promopraatje. Maar het verschil in kwaliteit met veel andere systemen is frappant. Ook bijgeleverd is de adapter voor wie liever een andere hoofdtelefoon met een mini-jackplug gebruikt.

Net zoals de voorganger draait de U11+ op een Snapdragonprocessor en beschikt hij over 6 GB RAM en 128 GB opslaggeheugen - uitbreidbaar via een kaartsleuf die ook een tweede simkaart kan bevatten. Hij draait op Android 8.0 Oreo, voorzien van HTC's Sense UI-schil. Hij overleeft een plons in het toilet en de krachtige 3.930mAh-batterij zou tot 30 procent langer moeten meegaan. Opladen kan wel niet draadloos.

Knijpen maar

Zoals de voorganger reageert ook deze smartphone op druk aan de zijkanten, wat HTC 'Edge Sense' noemt. En je hebt keuze zat wat dan gebeurt. Je kan eender welke app laten starten, inclusief de camera een stemassistent. Heel cool is dat je ook een wielmenu kan oproepen waaruit je met één hand heel vlot een app of een functie kan kiezen. Het is ook mogelijk functies toe te wijzen aan 'kort knijpen' en 'knijpen en ingedrukt houden'. Werkt ook allemaal prima met de bijgeleverde clearcase.

Je beschikt over meerdere homeschermen en een veeg naar links levert je een (uitschakelbare) feed op met bronnen naar keuze. Nog een tof softwaresnufje is de 'always on'-display die indien gewenst pas in gang schiet wanneer je de telefoon opneemt. Snel twee keer erop tikken geeft je meteen meer info, zoals de suggesties die de lerende Sense Companion-software je serveert.

sam

Camera

Fotograferen, altijd al een paradepaardje geweest van HTC, doet de telefoon prima. Hij beschikt achteraan dan ook over dezelfde 12 megapixelcamera, met een f/1.7-diafragma dat veel licht vangt en grote pixels van 1.4 µm. Vooraan zit een nieuwe 8 megapixelcamera met een f/2.0-diafragma. HTC verdient een pluim voor de interface, lekker simpel maar tegelijkertijd heel uitgebreid. Je vindt heel snel de functie die je wil, of je nu een slow-motionvideo, timelapsebeelden of een panoramaselfie wil schieten. Zelfs de Pro-modus is heel gebruiksvriendelijk, en de camera reageert meestal heel snel en stelt netjes scherp. Je kan filmen in 4K en dankzij de vier microfoons neem je ook 3D-geluid op.

Hier zie je enkele vergelijkingen van de HTC U11+ en mijn Samsung Galaxy S7 Edge. Die is al een stukje ouder en heeft de neiging om beelden wat te warm te kleuren, maar de achtercamera is heel vergelijkbaar en doet het ook prima met weinig licht. Alle foto's werden genomen met (auto-)HDR ingeschakeld.

sam Links een foto van de Samsung Galaxy S7 Edge, rechts van de HTC U11+. Die laatste biedt een beetje meer contrast.

In het buitenlicht doen alle hedendaagse smartphonecamera's het goed tot heel goed, al laat de camera van de U11 het contrast en de kleuren een tikkeltje beter uitkomen. Zoals de Google Pixel gebruikt de U11+ ook 'HDR Boost', een functie die beelden al analyseert voor je afdrukt en zo betere beelden oplevert.

sam Links een foto van de Samsung Galaxy S7 Edge, rechts eentje van de HTC U11+.

Maar veel foto's worden genomen in het donker, in kunstlicht. En dan ontdek je pas echt hoe straf dat fototoestel in je broekzak is, iets wat op deze foto's vooral opvalt aan de zijkant links en bij de blauwe verlichting.

sam Links een foto van de Samsung Galaxy S7 Edge, rechts eentje van de HTC U11+.

Beide smartphones hebben een 12 megapixelcamera met een f/1.7-diafragma en grote pixels van 1.4 µm. Ze vangen dus veel licht en foto's worden bijna niet korrelig. Op deze beelden, genomen in schemerlicht, zie je vooral in de kleur een duidelijk verschil tussen beide telefoons.

sam Links een foto van de Samsung Galaxy S7 Edge en rechts een van de HTC U11+.

Conclusie

De U11+ is een topper zonder echte minpunten, al is de grootte misschien niet geschikt voor iedereen. De telefoon ziet er prachtig uit, klinkt super en maakt uitstekende foto's. Onder meer dankzij de Edge Sense-technologie is hij ook heel gebruiksvriendelijk. De telefoon is bij ons verkrijgbaar in het zwart en doorzichtig zwart voor een adviesprijs van 799 euro.