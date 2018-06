Handig al die slimme apparaten,

maar wie zorgt dat ze veilig blijven? Kristel van Teeffelen

27 juni 2018

14u44

Bron: Trouw 0 Multimedia Fabrikanten moeten worden verplicht om digitale apparaten te blijven beveiligen. In Nederland presenteert de digitale burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom vandaag haar plan.

Consumenten moeten zeker weten dat gekochte apparaten nog een aanzienlijke tijd van beveiligingsupdates worden voorzien. Omdat het onwaarschijnlijk is dat de markt daar zelf voor gaat zorgen, moet de overheid dat afdwingen, stelt Bits of Freedom.



De digitale burgerrechtenorganisatie publiceert vandaag onder het mom van ‘het proces van updaten is aan een update toe’, een plan van aanpak om te voorkomen dat er onveilige apparatuur aan het internet wordt gekoppeld. De oproep krijgt bijval van andere deskundigen.

