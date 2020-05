Handgeschreven nota’s overtikken? Niet meer nodig: Google doet het voor je kg

08 mei 2020

14u23

Bron: The Verge 1 Multimedia Google Lens – de slimme app van Google die werkt op basis van beeldherkenning – kan voortaan ook je handschrift lezen. Je kan de app bijvoorbeeld gebruiken om je handgeschreven nota’s te digitaliseren met behulp van je smartphonecamera. Maar dan mag je niet te slordig schrijven.

Met Google Lens zet je artificiële intelligentie in om objecten te herkennen: richt je camera naar een voorwerp, tafereel of een tekst, en Google Lens is in staat om je meer informatie te geven, zo luidt de belofte. Houd je een fles wijn voor de camera, dan kan Google Lens enkele winkels voorstellen waar je die wijn kan kopen, bijvoorbeeld. Of houd je een Chinese handleiding voor de camera, dan zou Google Lens je de vertaling moeten geven.

Nu stelt Google een nieuwe functie voor: het kopiëren van je nota’s naar je pc. Open de app en houd je nota’s in beeld. Je krijgt dan de optie om alle tekst te selecteren. Vervolgens kan je kiezen om de tekst te kopiëren: gewoon op je smartphone of naar je pc. Voor dat laatste heb je wel de nieuwste versie van de Chrome-browser nodig én moet je in die browser ingelogd zijn met hetzelfde Google-account als op je telefoon. Als je kiest om de tekst naar de computer te kopiëren, kan je de tekst tot slot plakken in een Google Docs-document: ga naar ‘Bewerken’ en daarna ‘Plakken’. De tekst verschijnt in het venster.

Schoonschrift

De app werkt tijdens een korte steekproef niet heel accuraat. Nederlandse tekst is geen probleem, maar Google lijkt nog niet opgewassen te zijn tegen een slordig handschrift. Een haastig gepende ‘ij’ wordt al snel een ‘y’, of een onnauwkeurige ‘t’ leest Google wel eens als ‘r’ of er verschijnen spaties waar die niet thuishoren. Doe je echter moeite om je schoonschrift boven te halen, dan kan Google Lens wel zijn mannetje staan. Een simpel boodschappenlijstje (zie foto) werd integraal overgezet zonder fouten.

De app Google Lens kan je gratis downloaden op Android. Op iOS is er voorlopig geen afzonderlijke app: daar vind je de functie in de uitgebreidere Google-app.