Hackers plaatsen racistische tweets op profiel van... Twitter-CEO

30 augustus 2019

23u32

Bron: The Verge 0 Multimedia Pijnlijke affaire voor Twitter-CEO Jack Dorsey: zijn account op... Twitter is even gehackt geweest. Er verschenen een hele reeks aanstootgevende en soms ronduit racistische tweets op zijn profiel. Zo konden zijn 4,2 miljoen volgers bijvoorbeeld lezen dat “Hitler onschuldig is”. In een retweet klonk het zelfs dat “nazi-Duitsland niets verkeerds gedaan heeft”. Na zowat een kwartier was het euvel hersteld.

De hackers lijken deel uit te maken van een groepering die zichzelf de Chuckling Squad noemt. Vorige week hadden diezelfde daders het al gemunt op beautyvlogger James Charles, YouTuber Shane Dawson en komiek King Bach.

Must feel weird to get hacked on your own app. @jack



Btw, if this is the 'Chuckle Gang', while you're at it, go verify me😂 #ChucklingHella #ChucklingSquad #Chuckling pic.twitter.com/KkgCo8Q3cw Manish Rath(@ manishrath07) link

In juli werd het account van de politie van Londen nog gekraakt. De hashtags #chucklingsquad en #ChucklingHela werden toen ook gebruikt in de tweets. Volgens de politie zat een jonge man achter de aanval. Het ging om een tiener of twintiger -bekend onder het pseudoniem Cal of @Cal086- die in de Verenigde Staten zou wonen.

Twitter's promise vs. Twitter's reality. pic.twitter.com/ilwgrw6we8 Daniel Nazer(@ danielnazer) link

Dezelfde dader zou ook achter de aanval van vorige week op het account van Daniel Desmond Amofah zitten. Hij is beter bekend als Etika, de YouTuber die op 25 juni overleed.

Jack Dorsey's Twitter account was hacked, tweeted racial slurs https://t.co/Fn8H9MziuN pic.twitter.com/VWIJTkSlUn Gizmodo(@ Gizmodo) link

De tweets lijken deze keer verstuurd te zijn via Cloudhopper, een bedrijf dat Twitter in 2010 kocht om het bereik van zijn sms-diensten te verbeteren. Het lijkt er dus op dat de hackers het telefoonnummer dat gelinkt is aan Dorsey’s Twitteraccount konden kapen. Vervolgens hoefden ze enkel nog maar via sms de tweets te versturen.

Een woordvoerder van Twitter bevestigde dat Dorsey gehackt was. “We zijn op de hoogte en stellen een onderzoek in”, liet hij weten.

Yes, Jack's account was compromised. We're working on it and investigating what happened. Brandon Borrman(@ bborrman) link

@jack is het eerste account in de geschiedenis van Twitter. Op 21 maart 2006 stuurde Dorsey de allereerste tweet. “Just setting up my twttr”, luidde de boodschap.