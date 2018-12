Hackers kunnen telefoon met gelaatsherkenning ontgrendelen met 3D-print van je gezicht kv

17 december 2018

05u43

Bron: Forbes, Tech Crunch 2 Multimedia Hoewel gezichtsherkenning de privacy van smartphone-eigenaars moet beschermen, blijkt nu dat sommige toestellen een 3D-geprinte versie van het gezicht van de eigenaar herkennen en bijgevolg de telefoon ontgrendelen.

Thomas Brewster, een journalist van Forbes nam de proef op de som. Hij testte vier Android-smartphones en een iPhone X. Slechts één toestel bleek niet te bedotten.

Brewster liet de Britse studio Backface een 3D-kopie van zijn hoofd maken: daarvoor werden beelden van 50 camera’s samengevoegd tot één enkel 3D-beeld dat werd uitgeprint met een 3D-printer en vervolgens met de hand afgewerkt. Voor het relatief lage bedrag van zo’n 330 euro had hij enkele dagen later een gipsen versie van zijn eigen gezicht in handen.





Hij stelde vervolgens met zijn eigen gelaat de gezichtsherkenning in op een iPhone X, LG G7 ThinQ, een Samsung S9, een Samsung Note 8 en een OnePlus 6. Vervolgens probeerde hij de toestellen te ontgrendelen met zijn 3D-kopie. Alle vier Androidtoestellen gingen open, enkele de iPhone X weigerde het nepgezicht de toegang.

Waarschuwingen

De LG G7 waarschuwt de gebruiker bij het instellen van de gelaatsherkenning echter al dat het gaat om een “secundaire ontgrendelingsmethode die je telefoon minder veilig maakt” en wijst erop dat een gelijkaardig gezicht ook toegang kan krijgen tot de smartphone. Ook de Samsung S9 wijst erop dat de telefoon ontgrendeld kan worden “door iemand of iets dat op jou lijkt” en geeft aan dat een PIN-code of wachtwoord veiliger zijn.

Apple werkte voor de ontwikkeling van de gezichtsherkenningstechnologie echter samen met een Hollywoodstudio die realistische maskers maakt en dat wierp duidelijk zijn vruchten af: de telefoon bleek niet te kraken.

Windows Hello, dat gebruikers toelaat om middels gezichtsherkenning in te loggen op een laptop, tablet of smartphone, bleef ook overeind en weigerde te ontgrendelen voor het nepgezicht.

Al is het maken van een 3D-print van je hoofd geen snelle, goedkope manier om aan persoonlijke data te geraken, toch overweegt iedereen die zich ernstig bekommert om zijn privacy, maar best om geen gezichtsherkenning te gebruiken, zegt Matt Lewis, directeur research bij cybersecurity-bedrijf NCC Group. Voor hackers - en politiediensten - is het immers makkelijker om aan biometrische gegevens te geraken, zoals je gezicht of je vingerafdrukken, dan aan een paswoord of PIN-code.